बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर आया मां का दिल, पीड़िता को छोड़ खुद युवक के साथ रचाई शादी

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। दुष्कर्म पीड़िता की मां ने पहले आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया बाद में वह बेटी को किनारे कर आरोपित के चक्कर में फंस गई। पहले उसने आरोपित से संबंध बनाए फिर उससे शादी कर ली। इस बीच आरोपित उसकी बेटी को भी हवस का शिकार बनाता रहा। रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह मामला पुलिस के सामने आया तो हर कोई दंग रह गया।

यह न केवल एक बेटी की चीख है, बल्कि उस विश्वास के टूटने की कहानी है जहां सुरक्षा और सहारे के नाम पर सबसे बड़ा धोखा घर के भीतर से मिला। आरोपित को उसके किए की सजा दिलाने के लिए लड़ रही नाबालिग किशोरी अब वयस्क हो चुकी है।

18 वर्षीय यह युवती पिता के साथ कोतवाली थाने में पहुंची और पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग उम्र में दुष्कर्म करने वाले युवक को उसकी अपनी मां ने ही संरक्षण दिया और आरोपित के साथ न केवल संबंध बनाए बल्कि शादी कर खलीलाबाद शहर में रह रही है।

तीन वर्षों वह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है। पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2021 में उसकी मां ने आरोपित युवक के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला अभी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में लंबित है और आरोपित फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है। पीड़िता के दावे के मुताबिक, उसकी मां उसी आरोपित के साथ अवैध तरीके से शादी कर लिया और अब उसी के साथ रह रही है।

युवती ने बताया कि आरोपित युवक ने उसके अवयस्क होने के दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाता रहा। विरोध करने पर उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं। युवती ने कहा मैं मदद के लिए चीखती रही, लेकिन मां ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी।

पीड़िता का कहना है कि उस दौरान पिता मुंबई में मजदूरी करने गए हुए थे। अक्टूबर 2025 में जब घर लौटे, तब वह किसी तरह आरोपित के चंगुल से भाग निकलने में सफल हुई और पिता को सारी कहानी सुनाई।

घटना सुनकर पिता आक्रोशित हाे उठे और गत 27 अक्टूबर को पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। इसी बीच, पांच नवंबर को एक पुराने मामले में वांछित पिता कोर्ट में हाजिर होने गए तो उन्हें जेल भेज दिया गया।

पिता के जेल से बाहर आने की वह प्रतीक्षा करती रही। गत दो दिसंबर को पिता जेल से रिहा हुए। घर लौटने के बाद पीड़िता ने पिता को पूरी घटना विस्तार से बताई। फिर दोनों ने मिलकर कोतवाली पहुंचकर आरोपित और मां के खिलाफ तहरीर दी।