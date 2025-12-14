Aadhar card को लेकर हो रही दिक्कत, अब ऋषिकेश नगर निगम में नियमित बैठेगी टीम

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : आधार कार्ड को लेकर लोगों को हो रही दिक्कत को देखते हुए नगर निगम में नियमित तौर पर एक टीम बैठेगी। नगर निगम की ओर से वार्डों में आधार कार्ड कैंप लगाने का रोस्टर पहले जारी कर दिया गया है। जो वार्ड रोस्टर में छूटे हैं, वहां निगम में बैठने वाली टीम कैंप लगाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऋषिकेश में नगर निगम के बापूग्राम स्थित जोनल कार्यालय में नियमित तौर पर आधार कार्ड सेंटर चल रहा था। बाद में यह सेंटर बंद हो गया। उसके बाद केवल तहसील में ही आधार कार्ड संबंधी काम हो रहा था। वहां भी प्रतिदिन केवल 35 ही कार्ड बन रहे थे।

बीच में राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक कराने को कहा गया। राशन कार्ड की हर यूनिट से आधार कार्ड को जोड़ा जाना था। इस दौरान आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अफरातफरी मच गई। समस्या को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर आधार कार्ड बनवाए।

नगर निगम क्षेत्र में भी आधार कार्ड कैंप लगाने की मांग उठ रही थी। प्रशासन और नगर निगम की ओर से नगर निगम के वार्डों में भी आधार कार्ड के लिए कैंप लगाने का रोस्टर जारी कर दिया गया। वार्डों में आधार कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। जनवरी तक यह कैंप चलेंगे।

इसके साथ ही अब नगर निगम कार्यालय में भी नियमित तौर पर एक टीम को आधार कार्ड बनाने के लिए बैठाने की तैयारी चल रही है। निगम ने वार्डों को जो रोस्टर जारी किया था उसमें तहसील से सटे वार्ड नंबर 11, 12, 13 को शामिल नहीं किया गया था।