Aadhar card को लेकर हो रही दिक्कत, अब ऋषिकेश नगर निगम में नियमित बैठेगी टीम
ऋषिकेश में आधार कार्ड की समस्या को देखते हुए नगर निगम में नियमित टीम बैठेगी। नगर निगम ने वार्डों में कैंप लगाने का रोस्टर जारी किया है। छूटे हुए वार्ड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : आधार कार्ड को लेकर लोगों को हो रही दिक्कत को देखते हुए नगर निगम में नियमित तौर पर एक टीम बैठेगी। नगर निगम की ओर से वार्डों में आधार कार्ड कैंप लगाने का रोस्टर पहले जारी कर दिया गया है। जो वार्ड रोस्टर में छूटे हैं, वहां निगम में बैठने वाली टीम कैंप लगाएगी।
ऋषिकेश में नगर निगम के बापूग्राम स्थित जोनल कार्यालय में नियमित तौर पर आधार कार्ड सेंटर चल रहा था। बाद में यह सेंटर बंद हो गया। उसके बाद केवल तहसील में ही आधार कार्ड संबंधी काम हो रहा था। वहां भी प्रतिदिन केवल 35 ही कार्ड बन रहे थे।
बीच में राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक कराने को कहा गया। राशन कार्ड की हर यूनिट से आधार कार्ड को जोड़ा जाना था। इस दौरान आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अफरातफरी मच गई। समस्या को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर आधार कार्ड बनवाए।
नगर निगम क्षेत्र में भी आधार कार्ड कैंप लगाने की मांग उठ रही थी। प्रशासन और नगर निगम की ओर से नगर निगम के वार्डों में भी आधार कार्ड के लिए कैंप लगाने का रोस्टर जारी कर दिया गया। वार्डों में आधार कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। जनवरी तक यह कैंप चलेंगे।
इसके साथ ही अब नगर निगम कार्यालय में भी नियमित तौर पर एक टीम को आधार कार्ड बनाने के लिए बैठाने की तैयारी चल रही है। निगम ने वार्डों को जो रोस्टर जारी किया था उसमें तहसील से सटे वार्ड नंबर 11, 12, 13 को शामिल नहीं किया गया था।
निगम का मानना था कि तहसील में कार्ड बनने के चलते यहां के लोग तहसील जाकर कार्ड बना सकते हैं। लेकिन वहां भीड़ अधिक रहती है। अब निगम में आधार कार्ड बनाने वाली टीम इन वार्डों में भी कैंप लगाएगी।
नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि इसी सप्ताह से नगर निगम कार्यालय में नियमित टीम आने की उम्मीद है। इसके लिए जगह भी तय कर दी गई है। छूटे वार्डों में यह टीम कैंप भी करेगी।
