Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोबाइल फोन की कीमतें भी तय करेंगी खुदरा महंगाई दर, नए साल में बदल रहा है आधार वर्ष

    By Rajeev KumarEdited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    नए साल में जीडीपी, आईआईपी और खुदरा महंगाई दर का आधार वर्ष बदलने जा रहा है। जीडीपी और आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया जा रहा है, जबकि ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोबाइल फोन की कीमतें भी तय करेंगी खुदरा महंगाई दर (फाइल फोटो)

    राजीव कुमार, नई दिल्ली। नए साल में जीडीपी, आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) से लेकर खुदरा महंगाई दर का आधार वर्ष बदलने जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के जीडीपी का आंकड़ा आगामी 27 फरवरी को जारी होगा जो नए आधार वर्ष पर होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी जीडीपी और आईआईपी के आंकड़ों का आधार वर्ष 2011-12 है जिसे बदलकर 2022-23 किया जा रहा है। दूसरी तरफ खुदरा महंगाई सूचकांक या दर (सीपीआई) जिसका आधार वर्ष अभी 2012 है, उसे बदल कर 2024 किया जा रहा है।

    क्यों महत्वपूर्ण है CPI?

    सीपीआई काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आरबीआइ के रेपो रेट के बदलाव में सीपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आरबीआइ की है। पिछले 10 सालों में खपत के पैटर्न से लेकर उत्पादन व सेवा सृजन के तरीके में बड़े बदलाव को देखते हुए सरकार जीडीपी, आईआईपी व सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव कर रही है।

    सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से लोगों की खपत के पैटर्न में बदलाव हुआ है। अनाज की खरीदारी कम हुई है तो प्रोसेस्ड फूड, फल व सब्जी की खरीदारी बढ़ी है। मोबाइल फोन जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। इसलिए सीपीआई के नए बास्केट में मोबाइल फोन को शामिल किया जा सकता है।

    अभी सीपीआई बास्केट में 299 आइटम शामिल है जिसे बढ़ाकर 350 से अधिक किया जा सकता है। सीपीआई के मापने में अनाज का वेटेज कम किया जा सकता है। अभी सीपीआई को मापने में अनाज व संबंधित आइटम का वेटेज 12.35 प्रतिशत है। सीपीआइ में अभी 47 प्रतिशत वेटेज खाद्य वस्तुओं का है। इसे भी कम किया जा सकता है।

    ई-कॉमर्स पर खरीदारी बढ़ी

    जीडीपी से लेकर सीपीआइ के मापने के लिए इकट्ठा किए जाने वाले डाटा में नए माध्यम को शामिल किया जा रहा है। सीपीआई के लिए अब ई-कामर्स के मूल्य को भी शामिल किया जाएगा क्योंकि पिछले दस सालों में ई-कामर्स पर होने वाली खरीदारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

    वैसे ही जीडीपी को मापने के लिए जीएसटी नेटवर्क, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) जैसे माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। जीएसटी डाटा से मैन्यूफैक्चरिंग व सेवा सेक्टर से जुड़ी विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों और उनकी सटीक जानकारी मिलेगी।

    एनपीसीआई से डिजिटल भुगतान का सटीक आंकड़ा मिलेगा जिससे छोटे-छोटे वित्तीय खर्च को भी जीडीपी में शामिल किया जा सकेगा।जीडीपी को मापने में आईटी व डिजिटल कामर्स का वेटेज या भार बढ़ाया जाएगा तो कुछ पारंपरिक सेक्टर के वेटेज को कम किया जाएगा।

    नए डेटा में किसे किया जाएगा शामिल?

    जीएसटी फाइलिंग जीडीपी डाटा के लिए बड़ा माध्यम बनेगा। वहीं एक आदमी वाली कंपनी के डाटा को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। जोमैटो, स्विगी से जुड़े गिग वर्कर्स के उत्पादन डाटा अभी जीडीपी में शामिल नहीं हो पाते हैं। नए डाटा में इन जैसे गिग वर्कर्स के उत्पादन को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2015 में जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव किया गया था।

    युवा नेता, बिहार सरकार में मंत्री और 4 बार विधायक... कौन हैं BJP के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन?