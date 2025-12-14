युवा नेता, बिहार सरकार में मंत्री और 4 बार विधायक... कौन हैं BJP के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का एलान कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वो अब जेपी नड्डा की जगह लेंगे।

बिहार की राजनीति में नितिन नबीन एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे BJP के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक चुने जा चुके नितिन नबीन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है और संगठन व सरकार दोनों स्तरों पर अहम भूमिका निभाई है।

नितिन नबीन का राजनीतिक सफर नितिन नबीन का जन्म 23 मई 1980 को पटना, बिहार में हुआ। उनके पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता और बांकीपुर से विधायक रह चुके थे। उनकी माता का नाम मीरा सिन्हा है।

पिता के निधन के बाद वर्ष 2006 में पटना पश्चिम (अब बांकीपुर) से हुए उपचुनाव में नितिन नबीन पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने 2010, 2015 और 2020 में लगातार चुनाव जीतकर बांकीपुर सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई।

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर बांकीपुर से जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्हें 98,299 वोट मिले और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया। मंत्री पद और जिम्मेदारियां 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी नीतीश कुमार – सम्राट चौधरी सरकार में नितिन नबीन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया।

वे वर्तमान में बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं।

इससे पहले भी वे 2021 - 2022 के दौरान इसी विभाग के मंत्री रह चुके हैं।

2024 - 2025 के बीच उन्होंने नगर विकास एवं आवास तथा कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में भी काम किया।

इन विभागों में रहते हुए उन्होंने शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया।