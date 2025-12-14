नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेपी नड्डा की लेंगे जगह
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Nitin Nabin: बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन (Nitin Nabin) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष (BJP National President) बनाया गया है। नितिन नबीन जेपी नड्डा (JP Nadda) की जगह लेंगे।
बीजेपी के इस कदम को बिहार की राजनीति के साथ राष्ट्रीय राजनीति में नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है।
Bihar Minister Nitin Nabin appointed as the National Working President of the Bharatiya Janata Party pic.twitter.com/zvo7aUNvX9— ANI (@ANI) December 14, 2025
नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू
बीजेपी की ओर से जारी बयान के अनुसार, "भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।"
पीएम मोदी ने नितिन नबीन को दी बधाई
पीएम मोदी ने बीजेपी का नए कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को दी बधाई। एक्स पर पीएम ने लिखा, "नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है, साथ ही जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं।"
Shri Nitin Nabin Ji has distinguished himself as a hardworking Karyakarta. He is a young and industrious leader with rich organisational experience and has an impressive record as MLA as well as Minister in Bihar for multiple terms. He has diligently worked to fulfil people’s…— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025
पीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई।
4 बार के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री
नितिन नबीन की बात करें तो वो बिहार की राजनीति का जाना-पहचाना नाम हैं। 4 बार के विधायक नितिन मौजूदा बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। बांकिपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार चार बार जीत हासिल करने वाले नितिन नबीन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया है। उन्होंने सरकार और संगठन दोनों में अहम भूमिका निभाई है।
