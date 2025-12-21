उत्तराखंड: 2018 से 2025 तक 6282 प्रवासी लौटे, 27 देशों से भी पहुंचे लोग; अब बनेगी ‘प्रवासी पंचायत’ की रूपरेखा

केदार दत्त, जागरण देहरादून: देश-विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों की घर वापसी पर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि वे जड़ों से जुड़कर गांव, क्षेत्र के विकास में भागीदारी कर सकें। इस पहल के सार्थक नतीजे भी आए हैं।

राज्य में वर्ष 2018 से अगस्त 2025 तक अपने गांव या उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 6282 प्रवासी लौटे हैं, जो विभिन्न काम धंधों में रमे हैं। इनमें 27 देशों से घर वापसी करने वाले 169 लोग भी शामिल हैं, जबकि 4769 देश के विभिन्न राज्यों से वापस लौटे हैं।

अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में पलायन निवारण आयोग प्रवासी पंचायतों की रूपरेखा तैयार करने में जुट गया है। विषम भूगोल वाले उत्तराखंड के गांवों से प्रवासन बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव और बेहतर भविष्य की आस में लोग गांवों से मजबूरी में प्रवासन कर रहे हैं। यद्यपि, पिछले कुछ वर्षों में गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही घर वापसी करने वालों के लिए स्वरोजगार समेत अन्य योजनाएं शुरू की गई। इससे काफी हद तक प्रवासियों की घर वापसी की राह सुगम हुई है।