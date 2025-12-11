Language
    वाहनों को स्क्रैप करने पर मिलेगी करों में 50 प्रतिशत की छूट, किस राज्‍य में बदला ये नियम?

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    उत्तराखंड में यूरो वन और यूरो टू श्रेणी के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदने वालों को टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। यह छूट आठ साल तक मिले ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्‍तराखंड में यूरो वन व यूरो टू श्रेणी के वाहन को स्क्रैप कर उसी के समान नई श्रेणी के वाहन लेने वालों को वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट उन्हें आठ वर्ष तक प्राप्त होगी। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    केंद्र सरकार ने परिवहन क्षेत्र में सुधारों को लागू करने पर आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की है। इसमें एक मद यूरो वन व यूरो टू वाले वाहनों को स्क्रैप करने की है। व्यवस्था यह की गई है कि राज्य सरकार वाहन स्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए वाहन की खरीद पर उसे वाहन के टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी।

    यदि विभाग इसे पूरा कर लेता है तो उसे केंद्र से 50 करोड़ की सहायता मिलेगी। हाल ही में मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में यह प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख लाया गया। जिसे कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

