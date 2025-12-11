राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्‍तराखंड में यूरो वन व यूरो टू श्रेणी के वाहन को स्क्रैप कर उसी के समान नई श्रेणी के वाहन लेने वालों को वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट उन्हें आठ वर्ष तक प्राप्त होगी। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।



केंद्र सरकार ने परिवहन क्षेत्र में सुधारों को लागू करने पर आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की है। इसमें एक मद यूरो वन व यूरो टू वाले वाहनों को स्क्रैप करने की है। व्यवस्था यह की गई है कि राज्य सरकार वाहन स्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए वाहन की खरीद पर उसे वाहन के टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी।