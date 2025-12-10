Language
    Uttarakhand News: कैबिनेट बैठक आज, उपनल कर्मियों के लिए जारी हो सकती है कटआफ डेट

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:32 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान पद समान वेतन देने के म ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार सुबह 10 बजे से सचिवालय में होगी। माना जा रहा है कि बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान पद समान वेतन देने के मामले में कट आफ डेट तय की जा सकती है। साथ में भालू के हमले में घायलों को मिलने वाले मुआवजे की दरों और फसल क्षति की दरों के पुनर्निर्धारण समेत आवास, शहरी विकास, वित्त, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

