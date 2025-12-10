Uttarakhand News: कैबिनेट बैठक आज, उपनल कर्मियों के लिए जारी हो सकती है कटआफ डेट

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार सुबह 10 बजे से सचिवालय में होगी। माना जा रहा है कि बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान पद समान वेतन देने के मामले में कट आफ डेट तय की जा सकती है। साथ में भालू के हमले में घायलों को मिलने वाले मुआवजे की दरों और फसल क्षति की दरों के पुनर्निर्धारण समेत आवास, शहरी विकास, वित्त, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।