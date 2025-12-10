Uttarakhand News: कैबिनेट बैठक आज, उपनल कर्मियों के लिए जारी हो सकती है कटआफ डेट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान पद समान वेतन देने के म ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार सुबह 10 बजे से सचिवालय में होगी। माना जा रहा है कि बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान पद समान वेतन देने के मामले में कट आफ डेट तय की जा सकती है। साथ में भालू के हमले में घायलों को मिलने वाले मुआवजे की दरों और फसल क्षति की दरों के पुनर्निर्धारण समेत आवास, शहरी विकास, वित्त, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।