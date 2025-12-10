हजारों छात्रों का भविष्य संवारेगी मुख्यमंत्री युवा उन्नयन योजना, मिलेगी फ्री कोचिंग; उत्तराखंड कैबिनेट ने लगाई मुहर

राज्य ब्यूरो, देहरादून । राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के मेधावी छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उन्नयन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष राजकीय विद्यालयों के 11वीं एवं 12वीं के दस हजार चयनित छात्रों को जेईई, नीट व क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क आनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

धामी सरकार का मानना है कि पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संसाधन उपलब्ध न होने के कारण वे पीछे रह जाते हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कक्षा 10 पास कर 11 में अध्ययनरत एवं वर्तमान में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए होगी।

योजना के प्रथम चरण में जेईई, नीट और क्लैट की कोचिंग प्रारंभ की जाएगी, जबकि द्वितीय चरण में एनडीए, एसएससी जैसी परीक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। प्रति छात्र लगभग 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

छात्रों को आनलाइन अध्ययन सामग्री, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस पेपर, डाउट क्लियरिंग सत्र, एवं साप्ताहिक माक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए शिक्षकों को डैशबोर्ड दिया जाएगा और विद्यालय स्तर पर नोडल शिक्षक नियुक्त होंगे। डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चयनित विद्यालयों में प्राथमिकता से उपकरण दिए जाएंगे। अनुश्रवण का कार्य खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा।

इस योजना से राज्य के हजारों मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिस्पर्धी माहौल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। कालेज छात्रों को मुफ्त देगी सिविल सर्विसेज व रक्षा सेवाओं की काेचिंग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी छात्रों को सिविल सर्विसेज, रक्षा सेवाओं, बैंकिंग, जैसे क्षेत्रों में भविष्य बनने के लिए महंगी कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। सरकार उन्हें निश्शुल्क कोचिंग की सुविधा देगी। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत तैयारी का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को कैबिनेट से मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों, शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निश्शुल्क आनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के अंतर्गत सिविल सर्विसेज, रेलवे, रक्षा सेवाओं, एसएससी, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही कैट, मैट, गेट, नीट, सीएसआइआर आदि उच्च शिक्षा प्रवेश व योग्यता निर्धारण परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की अनुभवी कोचिंग संस्थाओं का चयन पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं से किया जाएगा। छात्रों को लाइव आनलाइन क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित लर्निंग टूल्स, संदेह समाधान, रीयल-टाइम प्रदर्शन विश्लेषण, साप्ताहिक मेंटर सत्र और नियमित परामर्श जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।