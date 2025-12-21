Dehradun: विवादित जमीन बेचने के नाम पर 11 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, देहरादून: राजधानी में जमीन बेचने के नाम पर 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि राजेंद्रनगर सोसाइटी की विवादित भूमि का सौदा कर एक महिला से बयाने की रकम हड़प ली गई। कैंट कोतवाली पुलिस ने मामले में तीन आरोपितों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भागीरथीपुरम, बंजारावाला निवासी पूनम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते वर्ष अगस्त माह में वह जमीन की तलाश कर रही थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात संदीप वालिया से हुई। संदीप ने बताया कि उसके पास कौलागढ़ मार्ग स्थित राजेंद्र नगर में लेन संख्या आठ में एक प्लाट है।

प्लाट दिखाते हुए उसने दावा किया कि यह भूमि नितिन बजाज और गुरपाल सिंह की है तथा उसे इस जमीन को बेचने और धनराशि लेने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यह भी कहा कि मूल मालिकों से अनुबंध हो चुका है।