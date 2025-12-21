Dehradun: विवादित जमीन बेचने के नाम पर 11 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच
जागरण संवाददाता, देहरादून: राजधानी में जमीन बेचने के नाम पर 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि राजेंद्रनगर सोसाइटी की विवादित भूमि का सौदा कर एक महिला से बयाने की रकम हड़प ली गई। कैंट कोतवाली पुलिस ने मामले में तीन आरोपितों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भागीरथीपुरम, बंजारावाला निवासी पूनम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते वर्ष अगस्त माह में वह जमीन की तलाश कर रही थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात संदीप वालिया से हुई। संदीप ने बताया कि उसके पास कौलागढ़ मार्ग स्थित राजेंद्र नगर में लेन संख्या आठ में एक प्लाट है।
प्लाट दिखाते हुए उसने दावा किया कि यह भूमि नितिन बजाज और गुरपाल सिंह की है तथा उसे इस जमीन को बेचने और धनराशि लेने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यह भी कहा कि मूल मालिकों से अनुबंध हो चुका है।
आरोप है कि संदीप वालिया ने अपनी बातों में उलझाकर 11 लाख रुपये बयाने के रूप में ले लिए व भरोसा दिलाया कि प्लाट पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। छह सितंबर-2024 को अनुबंध भी कराया गया।
इसके बाद जब पूनम प्लाट की सफाई और सीमांकन कराने पहुंचीं, तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि यह भूमि राजेंद्रनगर सोसाइटी की है और इस पर कई मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।
न रकम लौटाई, न मालिकों से मिलवाया
पूनम ने आरोप लगाया कि संदीप वालिया ने न तो प्लाट के मूल मालिकों से मुलाकात कराई और न ही बयाने की रकम वापस की। इतना ही नहीं, इस वर्ष 30 अप्रैल को उसने फोन कर डिस्पेंसरी रोड पर बुलाया और पुलिस में ऊंची पहुंच होने की धमकी दी।
कैंट पुलिस ने पूनम की तहरीर पर संदीप वालिया निवासी सेवलाकलां खुर्द, नितिन बजाज और गुरपाल सिंह निवासी हरदेव नगर (दिल्ली) के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
