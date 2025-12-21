Language
    नूतन ठाकुर की जमानत याचिका पर 23 को सुनवाई, धोखाधड़ी का है मामला

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    धोखाधड़ी के जरिए औद्योगिक क्षेत्र देवरिया में प्लाट आवंटित कराने के मामले में मुख्य आरोपित नूतन ठाकुर ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की ...और पढ़ें

    Hero Image

     पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर। फोटो- इंटरनेट मीडिया

    विधि संवाददाता, देवरिया। धोखाधड़ी के जरिए औद्योगिक क्षेत्र देवरिया में प्लाट आवंटित कराने के मामले की मुख्य आरोपित नूतन ठाकुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शनिवार को जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले की केस डायरी, आरोपित का आपराधिक इतिहास व समस्त पुलिस प्रपत्र तलब करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत कर दी। आरोप है कि पति अमिताभ ठाकुर के एसपी पद पर रहते हुए वर्ष 1999 में मुख्य आरोपित नूतन ने प्लाट आवंटित कराया था।

    वहीं पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी अपनी दूसरी नियमित जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की कोर्ट में प्रस्तुत की है, जिस पर 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है। जनपद में तैनात रहे पूर्व आइपीएस अधिकारी एवं उनकी पत्नी नूतन ठाकुर पर औद्योगिक क्षेत्र देवरिया में प्लाट आवंटन में अनियमितता का आरोप है।

    इस संबंध में लखनऊ के तालकटोरा निवासी संजय शर्मा ने सदर कोतवाली में दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। शासन के निर्देश पर प्रकरण की विवेचना एसआइटी को सौंप दी गई है। एसआइटी ने 10 दिसंबर 2025 को पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की कोर्ट में प्रस्तुत किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।