नूतन ठाकुर की जमानत याचिका पर 23 को सुनवाई, धोखाधड़ी का है मामला

विधि संवाददाता, देवरिया। धोखाधड़ी के जरिए औद्योगिक क्षेत्र देवरिया में प्लाट आवंटित कराने के मामले की मुख्य आरोपित नूतन ठाकुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शनिवार को जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले की केस डायरी, आरोपित का आपराधिक इतिहास व समस्त पुलिस प्रपत्र तलब करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत कर दी। आरोप है कि पति अमिताभ ठाकुर के एसपी पद पर रहते हुए वर्ष 1999 में मुख्य आरोपित नूतन ने प्लाट आवंटित कराया था।