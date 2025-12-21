पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत के लिए अर्जी दाखिल, अनफिट गाड़ी से लाए जाने पर मचा विवाद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाना में दर्ज दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए शनिवार को आरोपित पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मौजूद अभियोजन अधिकारी मधुसूदन तिवारी ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की सूची पुलिस से मंगाए जाने की अपील की।

