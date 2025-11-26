दीपक सिंह धामी, टनकपुर। भारत-नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग को अनुमति मिले अब पूरा एक दशक हो गया है। वर्ष 2015 में ऋषिकेश की तर्ज पर यहां राफ्टिंग की शुरुआत हुई थी। शुरुआती दो वर्षों तक गिने-चुने सैलानी ही यहां पहुंचे, लेकिन समय के साथ पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ता गया।

एक दशक के भीतर शारदा नदी ने साहसिक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना ली है। इस वर्ष जनवरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत राफ्टिंग प्रतियोगिता ने टनकपुर में साहसिक पर्यटन को नई गति दी है। पूर्णागिरि दर्शन को आने वाले श्रद्धालु भी अब राफ्टिंग का रोमांच लेने लगे हैं। चरण पादुका मंदिर से बूम तक 13 किलोमीटर के ट्रेक पर यह गतिविधि संचालित होती है। मौसम अनुकूल रहते ही राफ्टिंग शुरू कर दी जाती है।

वर्तमान में सात संचालकों को राफ्ट चलाने का लाइसेंस दिया गया है। पिछले सात वर्षों में, शुरुआती दो साल और कोरोना काल को छोड़ दें, तो हर सीजन में औसतन 1200 से 1500 पर्यटक शारदा की लहरों पर साहसिक अनुभव ले रहे हैं। इस वर्ष अब तक 100 से अधिक पर्यटक राफ्टिंग कर चुके हैं। राफ्ट संचालक विनय अरोरा (मौनी बाबा), राजू गड़कोटी, नितिन राणा, विनोद धामी और विजय थ्वाल ने बताया कि कुमाऊं मंडल विकास निगम और प्रशासन की पहल से राफ्टिंग को व्यवस्थित ढंग से बढ़ावा मिल रहा है। उनका कहना है कि शारदा नदी की स्वच्छ लहरों में राफ्टिंग अब न सिर्फ रोमांच बल्कि टनकपुर की पहचान बन चुकी है।

चरण पादुका मंदिर के पास ठीक नहीं हुआ क्षतिग्रस्त मार्ग चरण पादुका मंदिर से बूम शारदा नदी में राफ्टिंग स्पाट को जाने वाला पैदल मार्ग इस बार मानसून काल में आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी तक इस रास्ते की मरम्म्त नहीं होने से नदी में राफ्ट ले जाने में न केवल राफ्ट संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पर्यटकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राफ्ट संचालकों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त मार्ग को जल्द ठीक करने की मांग की है।