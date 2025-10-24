Language
    ऋषिकेश में 83 वर्षीय ब्रिटिश महिला का हैरतअंगेज कारनामा, वीडियो देख रोमांच से भर जाएंगे आप

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    ऋषिकेश में एक 83 वर्षीय ब्रिटिश महिला ने गंगा नदी में राफ्टिंग करके सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में महिला बिना किसी डर के राफ्टिंग का आनंद लेती दिख रही हैं। लोग उनकी हिम्मत और उत्साह की सराहना कर रहे हैं। यह घटना दर्शाती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, और जज्बा हो तो कुछ भी संभव है।

    Hero Image

    ब्रिटेन की 83 वर्षीय महिला ने ऋषिकेश में बंजी जंपिंग की।  Video Grab

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ब्रिटेन की 83 वर्षीय महिला ने ऋषिकेश में बंजी जंपिंग की। उन्होंने 117 मीटर की ऊंचाई से कूदकर सबको हैरत में डाला दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनके इस जज्‍बे की तारीफ कर रहे हैं।

    उक्‍त वीडियो 13 अक्टूबर का बताया जा रहा है। जिसमें ब्रिटेन निवासी 83 वर्षीय ओलेना बायको ने शिवपुरी में बंजी जंपिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं।

    इस बारे में ओलेना ने कहा कि, मैं हमेशा से बंजी जंपिंग करना चाहती थी, उम्र की वजह से मुझे लगता था कि यह मेरे लिए मुश्किल होगा। जब मैंने बंजी जंपिंग के बारे में सुना, तो मैंने फैसला किया कि मैं इसे जरूर करूंगी।' ओलेना की यह वीडियो सभी को उत्‍साहित कर रही है। 

    बंजी जंपिंग की खास बातें

    • स्थान: शिवपुरी, ऋषिकेश
    • ऊंचाई: 117 मीटर 
    • कंपनी: हिमालयन बंजी सेंटर

     