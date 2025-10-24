ऋषिकेश में 83 वर्षीय ब्रिटिश महिला का हैरतअंगेज कारनामा, वीडियो देख रोमांच से भर जाएंगे आप

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ब्रिटेन की 83 वर्षीय महिला ने ऋषिकेश में बंजी जंपिंग की। उन्होंने 117 मीटर की ऊंचाई से कूदकर सबको हैरत में डाला दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग उनके इस जज्‍बे की तारीफ कर रहे हैं।

उक्‍त वीडियो 13 अक्टूबर का बताया जा रहा है। जिसमें ब्रिटेन निवासी 83 वर्षीय ओलेना बायको ने शिवपुरी में बंजी जंपिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस बारे में ओलेना ने कहा कि, मैं हमेशा से बंजी जंपिंग करना चाहती थी, उम्र की वजह से मुझे लगता था कि यह मेरे लिए मुश्किल होगा। जब मैंने बंजी जंपिंग के बारे में सुना, तो मैंने फैसला किया कि मैं इसे जरूर करूंगी।' ओलेना की यह वीडियो सभी को उत्‍साहित कर रही है।