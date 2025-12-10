Leopard Attack News: उत्तराखंड में गुलदार का डर, स्कूल की टाइमिंग बदली
उत्तराखंड के बाराकोट में गुलदार के आतंक के कारण राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट के समय में बदलाव किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लोहाघाट । राजकीय इंटर कालेज बाराकोट में शिक्षक-अभिभावक संघ एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कृष्ण सिंह एवं दिनेश सिंह के पिता देव सिंह अधिकारी के निधन पर शोक जताया गया। देव सिंह को मंगलवार की सुबह गुलदार ने घर के पास ही मार डाला था।
इस दौरान लोगाें ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बैठक में गुलदार के आतंक को देखते हुए बुधवार से अग्रिम आदेश तक विद्यालय का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक करने का प्रस्ताव किया गया। समय परिवर्तन संबंधी सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी को दूरभाष के माध्यम से दी गई।
बैठक में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए प्री-बोर्ड परीक्षा तथा तृतीय इकाई परीक्षा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य आशीष ओली, शिक्षक-अभिभावक संघ के अध्यक्ष प्रकाश सिंह अधिकारी, एसएमसी अध्यक्ष सुनील वर्मा, पूर्व ग्राम प्रधान बाराकोट राजेश अधिकारी सहित अन्य अभिभावक एवं शिक्षक मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।