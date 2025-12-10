जागरण संवाददाता, लोहाघाट । राजकीय इंटर कालेज बाराकोट में शिक्षक-अभिभावक संघ एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कृष्ण सिंह एवं दिनेश सिंह के पिता देव सिंह अधिकारी के निधन पर शोक जताया गया। देव सिंह को मंगलवार की सुबह गुलदार ने घर के पास ही मार डाला था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान लोगाें ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बैठक में गुलदार के आतंक को देखते हुए बुधवार से अग्रिम आदेश तक विद्यालय का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक करने का प्रस्ताव किया गया। समय परिवर्तन संबंधी सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी को दूरभाष के माध्यम से दी गई।