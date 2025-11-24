अग्निवीर दीपक सिंह पंचतत्व में विलीन, सेना की टुकड़ी ने शोक धुन के बीच दी अंतिम विदाई

संवाद सहयोगी, जागरण, लोहाघाट (चंपावत): राष्ट्र सेवा का जज्बा मन में पालने वाला अग्निवीर जवान दीपक सिंह पंचतत्व में विलीन हो गया। सेना की टुकड़ी ने शोक धुन के बीच जवान को अंतिम विदाई दी। 23 वर्षीय दीपक को अंतिम विदाई देने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। पाटी विकासखंड के खरही श्मशान घाट पर हर आंख नम थीं।

चंपावत जिले के पाटी विकासखंड के खरही गांव निवासी दीपक सिंह पुत्र शिवराज सिंह जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर सेना की अग्रिम चौकी पर तैनात थे। दो वर्ष पहले अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए थे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मेंढर तहसील में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनाती मिली थी। 22 नवंबर को दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली से दीपक सिंह की मौत हो गई थी।