चमोली में रामलीला देखकर देर रात एक बाइक से लौट रहे चार युवक, सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन से टकराए; दो की मौत
चमोली जिले के गोपेश्वर में रामलीला देखकर रात में लौट रहे चार युवकों की बाइक सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। मृतकों में उज्जवल (19) और समीर (14) शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल सागर को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: नगर स्थित बस अड्डे पर चल रही रामलीला देखकर रात में घर लौट रहे चार युवकों की मोटरसाइकिल गोपेश्वर-घिंघराण मोटर मार्ग पर नए बसे अड्डे के पास सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन से टकरा गई। इस हादसे में एक किशोर सहित दो की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हैं। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।
बस अड्डे के पास हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, सोमवार रात गोपेश्वर-घिंघराण मोटर मार्ग पर बस अड्डे के पास रात दस बजे के करीब रामलीला देखकर घर लौट रहे चार युवाओं की मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन से टकरा गई।
चार लोगों में से दो थे नाबालिग
मोटरसाइकिल पर सवार चार में से दो नाबालिग थे। रात में मार्ग से गुजर रहे वाहन ने चारों को सड़क पर घायल अवस्था में पाया तो पुलिस और आसपास मौजूद लोगों को सूचना दी। इसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय गोपेश्वर ले जाया गया।
नहीं पहन रखा था हेलमेट
जिला चिकित्सालय में चिकित्सक ने उज्जवल (19) पुत्र महिपाल निवासी ब्रह्मसैन तथा समीर (14) पुत्र कलीराम निवासी ब्रह्मसैण को मृत घोषित कर दिया। वहीं सागर पुत्र संदीप तथा अमन पुत्र सूर्य भारती दोनों निवासी ब्रह्मसैन का उपचार चल रहा है। बताया गया कि मोटरसाइकिल चला रहे उज्ज्वल ने हेलमेट नहीं पहना था।
एक घायल को हेली से भेजा एम्स
जिला चिकित्सालय में भर्ती दो घायलों में से एक की स्थिति गंभीर देखते हुए जिला प्रशासन ने उसे हेली से एम्स भेजा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. अनुराग धनिक ने बताया कि दुर्घटना में गंभीर घायल सागर के जबड़े और छाती में गंभीर चोटें थीं।
जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे हेली सेवा से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। वहीं दूसरे घायल को चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई है।
