एक स्कूटी पर सवार थे तीन नाबालिग, पुलिस ने अभिभावक को थाना बुलाकर काटा 25 हजार रुपये का चालान

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली): कोतवाली ज्योतिर्मठ क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभारी देवेंद्र रावत ने नगर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक स्कूटी पर तीन नाबालिग मिलने पर चालक के अभिभावक का 25 हजार रुपये का चालान किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार पुलिस ने नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान एक स्कूटी पर सवार तीन युवा पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोका और उनकी उम्र व दस्तावेजों की जांच की तो तीनों नाबालिग मिले।

उनमें से किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और न ही किसी ने हेलमेट पहना था। इस पर पुलिस ने स्कूटी को सीज कर दिया और वाहन चालक के अभिभावकों को थाना बुलाया और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 के तहत उनका 25,000 रुपये का चालान किया।