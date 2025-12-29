एक स्कूटी पर सवार थे तीन नाबालिग, पुलिस ने अभिभावक को थाना बुलाकर काटा 25 हजार रुपये का चालान
गोपेश्वर (चमोली) में कोतवाली ज्योतिर्मठ पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक स्कूटी पर तीन नाबालिगों को बिना लाइसेंस और हेलमेट के पकड़ा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली): कोतवाली ज्योतिर्मठ क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रभारी देवेंद्र रावत ने नगर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक स्कूटी पर तीन नाबालिग मिलने पर चालक के अभिभावक का 25 हजार रुपये का चालान किया गया।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान एक स्कूटी पर सवार तीन युवा पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोका और उनकी उम्र व दस्तावेजों की जांच की तो तीनों नाबालिग मिले।
उनमें से किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और न ही किसी ने हेलमेट पहना था। इस पर पुलिस ने स्कूटी को सीज कर दिया और वाहन चालक के अभिभावकों को थाना बुलाया और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 के तहत उनका 25,000 रुपये का चालान किया।
अभिभावक को थाने बुलाकर नाबालिग को उनके सिपुर्द किया गया और काउंसलिंग कर भविष्य में नाबालिग को वाहन न देने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने उन्हें बताया कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामलों में वाहन सीज करने के साथ अभिभावक को तीन वर्ष तक की सजा का प्रविधान है।
