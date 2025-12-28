Language
    Traffic Challan: दिल्ली में धड़ाधड़ कट रहे चालान, नए साल के जश्न से पहले हजारों लोगों पर हुआ एक्शन

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:48 PM (IST)

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या से पहले 27 दिसंबर की रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के 226 चालान काटे गए ...और पढ़ें

    नव वर्ष के उपलक्ष में राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। वाहन चालकों की जांच करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नए साल की पूर्व संध्या के जश्न से पहले शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 27 दिसंबर की रात पूरी दिल्ली में जगह-जगह विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और नशे में ड्राइविंग करने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी दिल्ली में कार्रवाई तेज कर दी है।

    दिल्ली भर में कई जगहों पर किए गए विशेष एकीकृत चेकिंग के तहत नशे में ड्राइविंग व खतरनाक ड्राइविंग (86 चालान), बिना हेलमेट (2194 चालान), ट्रिपल राइडिंग (266 चालान), गलत साइड ड्राइविंग (1941 चालान) और टिंटेड ग्लास (45 चालान) से संबंधित उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शराब पीकर वाहन चलाने पर 226 चालान काटे गए। कैमरों की मदद से ओवर स्पीडिंग के 13833 ई-चालान और रेड लाइट जंपिंग के 5394 ई-चालान किए गए।

    एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक मोनिका भारद्वाज का कहना है कि यह विशेष ड्राइव ट्रैफिक पुलिस के नए साल की शाम के लिए व्यापक तैयारी प्लान का हिस्सा है। 31 दिसंबर की रात ट्रैफिक पुलिस की संख्या और बढ़ जाएगी। उस रात वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों पर उतर कर एनफोर्समेंट गतिविधियों की निगरानी करेंगे और संवेदनशील जगहों, पार्टी हाटस्पाट, मुख्य चौराहों और सड़कों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती सुनिश्चित करेंगे।

    नए साल की पूर्व संध्या पर पूरी दिल्ली में अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कई जगहों पर इंटीग्रेटेड चेकिंग प्वाइंट बनाया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर और आधुनिक एनफोर्समेंट उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार रात की पेट्रोलिंग और निगरानी की जाएगी।

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की ये अपील

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से शराब पीकर वाहन चलाने से बचने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    लोगों से यह भी अपील की गई है कि नए साल के जश्न में शामिल होते समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी या डेजिग्नेटेड ड्राइवरों का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस त्योहारी मौसम के दौरान सुरक्षित, सुचारू और दुर्घटना-मुक्त ट्रैफिक आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

     