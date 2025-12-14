किसान का बेटा वायुसेना में बना फ्लाइंग आफिसर, कड़ी मेहनत और लगन से चमोली के अजय ने पाया यह मुकाम
संवाद सहयोगी, जागरण कर्णप्रयाग (चमोली): चमोली जिले के कपीरीपट्टी के कंडारा गांव के एक किसान के बेटे ने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल पाई।
शनिवार को हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद किसान राजेंद्र सिह पंवार का बेटा अजय पंवार फ्लाइंग आफिसर बना। इस मौके पर अजय की माता मंजू देवी, पिता राजेंद्र सिंह, बुआ पार्वती देवी और फूफा अब्बल सिंह मौजूद रहे।
कंडारा गांव निवासी राजेंद्र सिंह गांव में ही खेतीबाड़ी और पशुपालन करते हैं, जबकि उनकी पत्नी मंजू देवी गृहिणी हैं। उनके बड़े बेटे अजय पंवार की प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा देहरादून के एक निजी स्कूल से हुई। बचपन से ही उकना वायुसेना में जाने के सपना था।
कड़ी मेहनत और लगन से उनका चयन वायुसेना में हुआ और हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। 25 वर्षीय अजय शनिवार को वायुसेना अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद फ्लाइंग आफिसर बने। वहीं, अजय की छोटी बहन अनिशा पंवार देहरादून से बीएससी कर रही हैं।
बेटे के वायुसेना में अफसर बनने पर पिता राजेंद्र सिंह और माता मंजू देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है। अजय की 70 वर्षीय दादी देवकी देवी ने भी पोते के वायुसेना में अफसर बनने पर खुश हैं।
अजय के चाचा जयकृत सिंह पंवार ने बताया कि अजय बचपन से ही वायुसेना में जाने का सपना देखता था। इसको लेकर उसने जमकर तैयारी की। उन्होंने बताया कि अजय का वायुसेना में चयन होने से सभी स्वजन गर्व महसूस कर रहे हैं।
वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता खिलदेव सिंह, विक्रम सिंह, खेमराज भंडारी, जयकृत सिंह सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अजय को बधाई दी है।
