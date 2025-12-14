दादा व पिता ने सेना में दी सेवा, बहन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में लेफ्टिनेंट; अब सौरभ वायुसेना में बने प्लाइंग आफिसर

जागरण संवाददाता, रुड़की: ढंडेरा के आदर्श शिवाजी नगर निवासी सौरभ बिष्ट ने भारतीय वायु सेना में प्लाइंग आफिसर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इससे उनके स्वजनों में खुशी की लहर है। सौरभ के दादा स्वर्गीय जमन सिंह बिष्ट व पिता बीरेंद्र सिंह बिष्ट भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ की प्रारंभिक शिक्षा नोक्स स्कूल रुड़की कैंट में हुई। इंटरमीडिएट तक उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की में पढ़ाई की।

सीडीएस परीक्षा पास करने के बाद वर्ष 2024 में भारतीय वायु सेना अकादमी हैदराबाद में ज्वाइन किया। अकादमी में हुई पासिंग आउट परेड में उन्होंने प्लाइंग आफिसर बनने का गौरव प्राप्त किया है।

सौरभ के पिता 22वीं गढ़वाल राइफल्स से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनका माता चमेली देवी गृहिणी है। उनकी बड़ी बहन नीलम बिष्ट आर्मी हास्पिटल ग्वालियर में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत है।

सौरभ का परिवार मूल रूप से जनपद चमोली की कर्णप्रयाग तहसील के ग्राम ढमढमा (बरतोली) का रहने वाला है। उनकी इस कामयाबी पर उनके स्वजन में हर्ष का माहौल है।

