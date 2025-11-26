Badrinath Dham के कपाट बंद, गूंजे बदरी विशाल के जयकारे; 10 तस्वीरों में देखें धाम की अद्भुत छटा

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: बदरीनाथ धाम के कपाट मंगलवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए। गढ़वाल स्काउट के बैंड की मधुर लहरियों के बीच धाम के कपाट मंगलवार अपराह्न 2:56 बजे बंद किये गए। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए। 10 तस्वीरों में देखें मंदिर की अद्भुत छटा..

1 मंगलवार को बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़े। जागरण

2 बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जागरण

3 बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर सिंहद्वार से श्रद्धालुओं के साथ बाहर आते बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समित के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी। जागरण

4 बदरीनाथ धाम के कपाट मंगलवार अपराह्न 2:56 बजे शीतकाल के लिए हुए बंद। जागरण

5 बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने के अवसर पर 5000 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जागरण

6 बदरीनाथ धाम में छह माह यात्रा काल के दौरान सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस अधिकारी, कर्मचारी कपाट बंद होने के बाद मंदिर के आगे सामुहिक रूप से फोटो खिंचवाते हुए। जागरण

7 कपाट बंद होने के अवसर पर मधुर लहरियों की धुन बजाते गढ़वाल स्काउट का बैंड के जवान। जागरण

8 बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जागरण

9 यक्षों के राजा कुबेर जी की उत्सव डोली बामणी गांव जाते हुए। जागरण

10 बदरीनाथ धाम में कपाट बंदी के चलते अधिकत्तर दुकानें बंद थी। श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते श्रद्धालु। जागरण

