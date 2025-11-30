उत्तराखंड में सामने आया शर्मनाक मामला, नजीबाबाद के अतिथि शिक्षक ने की छात्रा से छेड़छाड़; स्कूल से हटाया

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली): दशोली ब्लाक के एक राजकीय इंटर कालेज में कार्यरत अतिथि शिक्षक की ओर से छात्र-छात्राओं के यौन शोषण और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन में भी करता था छेड़छाड़ वह स्कूल और ट्यूशन पढ़ाने के दौरान यह हरकत करता था। खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे हटा दिया है। साथ ही उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोतवाली चमोली में तहरीर दी गई है।

