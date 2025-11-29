Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Roorkee : शादी का झांसा देकर युवती से दो साल तक बनाए संबंध, बाद में विवाह करने से कर दिया इन्कार

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:27 PM (IST)

    रुड़की में युवती ने पुलिस को बताया कि एक युवक ने शादी का वादा करके उससे दो साल तक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक ने इन्कार कर दिया और उसे बदनाम करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुड़की : शादी का झांसा देकर युवती से युवक ने करीब दो साल तक संबंध बनाये। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने उसे बदनाम करने की धमकी दे दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती की मुलाकात करीब तीन साल पहले सहारनपुर निवासी एक युवक से हुई थी। इनके बीच बातचीत होने लगी। बाद में दोनों एक-दूसरे के साथ मोबाइल पर बात करने लगे। इनके बीच प्रेम प्रसंग बन गए।

    आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर युवती के साथ होटल में ले जाकर संबंध बनाये। करीब दो साल तक वह रुड़की, देहरादून, सहारनपुर आदि के होटल में युवती से संबंध बनाता रहा।

    युवती ने उसे शादी करने के लिए कहा। जिस पर युवक ने घर बनाने के बाद शादी करने की बात कही। युवक का घर भी बन गया।

    इसके बाद फिर से युवती ने शादी के लिए कहा तो उसने बहाना बनाकर टरका दिया। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपित ने उसे धमकी दे दी। इसके बाद पीड़ित ने अपने स्वजन को मामले से अवगत कराया।

    यह भी पढ़ें- रुड़की में शादी का झांसा देकर युवती को ले भाग शादीशुदा युवक, पता चलने पर वापस आकर पीड़िता ने थाने में दी तहरीर

    यह भी पढ़ें- रुड़की के मंगलौर में शादी से पहले युवक ने मंगेतर से किया दुष्कर्म, इसके बाद विवाह करने से कर दिया इन्कार