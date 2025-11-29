Roorkee : शादी का झांसा देकर युवती से दो साल तक बनाए संबंध, बाद में विवाह करने से कर दिया इन्कार
रुड़की में युवती ने पुलिस को बताया कि एक युवक ने शादी का वादा करके उससे दो साल तक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो युवक ने इन्कार कर दिया और उसे बदनाम करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, रुड़की : शादी का झांसा देकर युवती से युवक ने करीब दो साल तक संबंध बनाये। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने उसे बदनाम करने की धमकी दे दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती की मुलाकात करीब तीन साल पहले सहारनपुर निवासी एक युवक से हुई थी। इनके बीच बातचीत होने लगी। बाद में दोनों एक-दूसरे के साथ मोबाइल पर बात करने लगे। इनके बीच प्रेम प्रसंग बन गए।
आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर युवती के साथ होटल में ले जाकर संबंध बनाये। करीब दो साल तक वह रुड़की, देहरादून, सहारनपुर आदि के होटल में युवती से संबंध बनाता रहा।
युवती ने उसे शादी करने के लिए कहा। जिस पर युवक ने घर बनाने के बाद शादी करने की बात कही। युवक का घर भी बन गया।
इसके बाद फिर से युवती ने शादी के लिए कहा तो उसने बहाना बनाकर टरका दिया। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपित ने उसे धमकी दे दी। इसके बाद पीड़ित ने अपने स्वजन को मामले से अवगत कराया।
