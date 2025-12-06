Chamoli: गौचर हेलीपैड से हैरिटेज कंपनी की हेली सेवा शुरू, चार यात्री देहरादून से पहुंचे यहां
संवाद सूत्र, जागरण गौचर: जनपद चमोली के हेलीपेड गौचर में अब एक अन्य हैरिटेज कंपनी की हेली सेवा शुरू हो गई है।
शनिवार को हेली सेवा के प्रथम राउंड में सुबह 10 बजे देहरादून से चार यात्री गौचर हेलीपैड पहुंचे।
वहीं गौचर से देहरादून के लिए तीन यात्री हेली से देहरादून के लिए गए।
इससे पहले भी देहरादून से गौचर हेलीपैड के लिए सेमी हेली कंपनी की हेली सेवा 14 नवंबर से जारी है।
हैरिटेज कंपनी के जनरल मैनेजर मनीष भंडारी ने बताया कि यह सेवा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की जनता के लिए लाभकारी होगी।
कहा कि 24 घंटे हमारी हैली सेवा तत्पर रहेगी और हैरीटेज कंपनी की हेली सेवा का किराया चार हजार रुपये रखा गया है। देहरादून, न्यू टिहरी, श्रीनगर, जौलीग्रांट को हेली सेवा सुबह 10:15 से शुरू होगी।
देहरादून - टिहरी - श्रीनगर - गौचर हेली सेवा शुरू
- श्रीनगर से टिहरी के किराये में कटौती करते हुए 1500 की जगह 1000 रुपये तय
- श्रीनगर से देहरादून 3000 रुपये व जीएसटी अतिरिक्त के साथ कर सकते हैं यात्रा
- प्रतिदिन 10:15 व दोपहर 2:30 बजे पर देहरादून से टिहरी-श्रीनगर-गौचर के लिए उड़ान
देहरादून से टिहरी, श्रीनगर, गौचर के लिए हेली सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है।
उम्मीद है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू होने से इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल पाएगा।
ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हेली सेवा का संचालन कर रही हेरिटेज एविएशन कंपनी ने श्रीनगर से गौचर, श्रीनगर से टिहरी के किराया में कटौती करते हुए 1500 की जगह 1000 रुपये तय किए हैं।
