Noida Airport का उद्घाटन होगा जल्द, पीएम-सीएम और राज्यपाल के आगमन के लिए तैयार होंगे 5 हेलीपैड
नोएडा एयरपोर्ट (Noida Airport) के उद्घाटन की योजना तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आगमन के लिए पांच हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि वीआईपी के उतरने के लिए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida Airport) का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसी महीने खरमास से पहले होने की प्रबल संभावना हैं। प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को लेकर एयरपोर्ट परिसर में पांच हेलीपैड को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकाप्टर के लिए तीन हेलीपैड, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के पीछे एप्रेन क्षेत्र में बनाए जाएंगे। जनसभा में आने वाले आम लोगों के अलावा वीआईपी और वीवीआईपी के अलावा मीडिया एंट्री और प्रधानमंत्री के रिर्जवर रूट को लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। जल्द पुलिस, प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी सभी व्यवस्थाओं को लेकर संयुक्त बैठक करेंगे।
एयरपोर्ट पर रनवे की तरफ बने हेलीपैड से सीधे प्रधानमंत्री को टर्मिनल बिल्डिंग में भ्रमण कराने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग के ठीक सामने जनसभा स्थल ले जाए जाने का प्लान है। कार्यक्रम की प्लानिंग इस तरीके से कि जा रही है कि टर्मिनल बिल्डिंग में प्रर्दशनी और डिजिटल प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट की हर एक चीज से रूबरू कराया जाए।
टर्मिनल बिल्डिंग के सामने बने मंच से जनसभा में एयरपोर्ट का लोकार्पण और संबोधन होगा। इसके लिए जर्मन हैंगर कें अंदर प्रधानमंत्री का भव्य मंच तैयार किया जाएगा। जनसभा खुले मैदान में होगी जिसके लिए डेढ़ लाख वर्ग मीटर भूमि को समतलीकरण कर तैयार किया जा चुका है।
पांच जिले और तीन प्रदेश से पहुंचेंगे लोग
प्रधानमंत्री की जनसभा में अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, हापुड़ के अलावा पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुगम आवागमन के लिए रूट प्लान और वाहनों की पार्किंग स्थलों का प्लान बनाना शुरू कर दिया है।
सूत्रों की माने तो जेवर बुलंदशहर मार्ग आम लोगों के आवागमन के लिए मुख्य मार्ग है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से लिंक एक्सप्रेसवे भी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर जेवर खुर्जा मार्ग से पुराने रोही मार्ग, दयानतपुर से अस्थाई एंट्री के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
NHAI और जेपी इन्फ्राटेक ने शुरू की तैयारी
एयरपोर्ट उद्धाटन में जनसभा को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से इंटरचेंज के माध्यम से जुड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे पर एनएचएआई ने तेजी से सौंदर्यीकरण का काम शुरू करा दिया है। वहीं, यमुना एक्सप्रेसवे पर भी साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण के काम शुरू कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के एंट्री गेट से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे तक सड़क पर सफेद पट्टी लगाने के अलावा रंगाई पुताई और लाइटिंग के काम कराए जा रहे हैं।
