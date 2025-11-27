नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान का काउंटडाउन शुरू! 4 दिसंबर को लाइसेंस मिलने की संभावना, उद्घाटन 10 दिसंबर तक संभव

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चार दिसंबर तक महानिदेशालय से एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। दस दिसंबर तक एयरपोर्ट का उद्घाटन संभावित है। टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्ष्रण किया मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू की मौजूदगी में हुई बैठक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की सुरक्षा संबंधित आपत्तियों को दो दिसंबर तक निस्तारित करने के यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (यापल) अधिकारियों को दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री के साथ नोएडा एयरपोर्ट पहुंचकर टर्मिनल बिल्डिंग और उद्घाटन कार्यक्रम के लिए चिह्नित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप देगा अधिकारियों के साथ बैठक में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि पिछले सोमवार व मंगलवार को जांच के दौरान सुरक्षा इंतजामों में कुछ खामी मिली है। इन्हें दूर करने पर जांच के बाद बीसीएएस दो दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप देगा।

डीजीसीए के अधिकारियों ने बीसीएएस की रिपोर्ट मिलने पर चार दिसंबर तक एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी करने पर सहमति दी। बैठक में एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावित तिथियों पर चर्चा हुई। दस दिसंबर तक एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावना है।

विमान सेवा का संचालन शुरू करने पर सहमति जताई हालांकि, एयरो ड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद विमान सेवा शुरू करने की औपचारिकताओं में अधिकतम 45 दिन की अवधि को देखते हुए उद्घाटन के बाद जल्द से जल्द विमान सेवा का संचालन शुरू करने पर सहमति जताई गई।