Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान का काउंटडाउन शुरू! 4 दिसंबर को लाइसेंस मिलने की संभावना, उद्घाटन 10 दिसंबर तक संभव

    By Arvind Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि 10 दिसंबर तक उद्घाटन की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    noida airport

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चार दिसंबर तक महानिदेशालय से एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। दस दिसंबर तक एयरपोर्ट का उद्घाटन संभावित है।

    टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्ष्रण किया

    मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू की मौजूदगी में हुई बैठक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की सुरक्षा संबंधित आपत्तियों को दो दिसंबर तक निस्तारित करने के यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (यापल) अधिकारियों को दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री के साथ नोएडा एयरपोर्ट पहुंचकर टर्मिनल बिल्डिंग और उद्घाटन कार्यक्रम के लिए चिह्नित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप देगा

    अधिकारियों के साथ बैठक में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि पिछले सोमवार व मंगलवार को जांच के दौरान सुरक्षा इंतजामों में कुछ खामी मिली है। इन्हें दूर करने पर जांच के बाद बीसीएएस दो दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप देगा।

    डीजीसीए के अधिकारियों ने बीसीएएस की रिपोर्ट मिलने पर चार दिसंबर तक एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी करने पर सहमति दी। बैठक में एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावित तिथियों पर चर्चा हुई। दस दिसंबर तक एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावना है।

    विमान सेवा का संचालन शुरू करने पर सहमति जताई

    हालांकि, एयरो ड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद विमान सेवा शुरू करने की औपचारिकताओं में अधिकतम 45 दिन की अवधि को देखते हुए उद्घाटन के बाद जल्द से जल्द विमान सेवा का संचालन शुरू करने पर सहमति जताई गई।

    मुख्यमंत्री तकरीबन डेढ़ घंटे एयरपोर्ट पर रहे। उन्होंने अधिकारियों को एयरपोर्ट के शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने घरेलू टर्मिनल, उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और निर्माण गतिविधि की प्रगति का बारीकी से जानकारी ली।

    अधिकारियों से उद्घाटन कार्यक्रम की कार्ययोजना और तैयारी का मुख्यमंत्री के सम्मुख प्रस्तुतिकरण दिया।

    बैठक में रहे शामिल

    बैठक के दौरान महानिदेशक नागर विमानन, महानिदेशक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड व यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी शामिल थे।

    यह भी पढ़ें- नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख का जल्द होगा एलान, CM योगी ने फीता काटकर किया मेदांता अस्पताल का शुभारंभ