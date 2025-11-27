नोएडा एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा और मेदांता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी गुरुवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम योगी के स्वागत के लिए हेलीपैड पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, दादरी विधायक तेजपाल नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के रनवे पर टर्मिनल बिल्डिंग के सामने बने हेलीपैड पर केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री राम मोहनर नायडू और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीब एक माह में एयरपोर्ट का यह दूसरा दौरा है। पूर्व में निरीक्षण के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच मंगलवार को पूरी कर दी है। इसकी रिपोर्ट महानिदेशालय नागर विमानन डीजीसीए को भेजी जाएगी।

डीजीसीए से एयरोड्रम लाइसेंस होते ही पीएम कार्यालय से एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि तय कर दी जाएगी। 15 दिसंबर या उससे पहले की उद्घाटन की तिथि घोषित होने की संभावना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। महानिदेशालय नागर विमानन की टीम एयरपोर्ट का अंतिम रूप से निरीक्षण कर चुकी है।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी ने सोमवार और मंगलवार को एयरपोर्ट पर सुरक्षा उपायों की जांच की है। सुरक्षा ब्यूरो के नोएडा एयरपोर्ट की जांच को अंतिम बताया जा रहा है। इसके बाद नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप देगा। इसी माह एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर में एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद कार्य को जल्द पूरा करने के साथ ही एयरपोर्ट को संचालन के लिए जल्द तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. एयरपोर्ट के शेष कार्यों को पूरा कराने में जुटी थी।

नोएडा में अस्पताल का करेंगे शुभारंभ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बृहस्पतिवार को शहर में आना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व शहर में तैयारियां शुरू हो गईं हैं। प्रस्तावित रूट पर सफाई समेत सड़क रिसर्फेसिंग कार्य भी कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगे। यहां वह निर्माण कार्य का निरीक्षण कर समीक्षा करेंगे। इसके बाद सेक्टर-50 में मेदांता अस्पताल का उद्घाटन प्रस्तावित है।