नोएडा में CM योगी के दौरे पर सुरक्षा अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; कई स्थानों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

जागरण संवाददाता, नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सेक्टर-50 में अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान पुलिस -प्रशासन के अधिकारी मुस्तैद रहेंगे। सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात पुलिस ने वीवीआइपी मूवमेंट के चलते विभिन्न स्थानों पर यातायात डायवर्जन किया है। मुख्यमंत्री अस्पताल से चिल्ला बार्डर होते हुए सड़क मार्ग से दिल्ली जाएंगे।

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम किए हैं। जिले के पुलिसकर्मियों के अलावा पीएसी व सैकड़ों पुलिसकर्मी गैर जनपद से आएंगे। इनमें एएसपी, एसीपी से लेकर दर्जनों निरीक्षक हैं। मेदांता अस्पताल व आसपास के इलाकों में सुबह से ही पुलिस तैनात हो जाएगी। चर्चा है कि मुख्यमंत्री सेक्टर-63 के डी ब्लाक में आयरन माउंटेन डाटा सेंटर में भी आ सकते हैं।

जान लें डायवर्जन प्लान मुख्यमंत्री के तय कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस ने शहरवासियों को बृहस्पतिवार सुबह सड़क पर निकलने से पहले डायवर्जन प्लान जानने की अपील की है। डीसीपी यातायात प्रवीन रंजन ने बताया कि दोपहर एक बजे से शाम चार बजे के बीच चिल्ला-डीएनडी फिल्म सिटी, महामाया फ्लाईओवर से लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा जीरो प्वाइंट तक यातायात डायवर्ट रहेगा।