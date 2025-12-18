उत्तराखंड के इस गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना

संवाद सूत्र, जागरण, देवाल (चमोली) : विकासखंड के घेस गांव में किसी भी मांगलिक कार्य में शराब पीने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। गांव में शराब पीने और पिलाने पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो उसे एक लाख रुपये का जुर्माना और बिजली का कनेक्शन काटने के साथ-साथ सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा।

ग्राम प्रधान देवकी देवी की अध्यक्षता में हुई ग्राम पंचायत की बैठक में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल ने गांव में बढ़ते शराब के प्रचलन पर चिंता व्यक्त की। इस पर शराब बेचने और मांगलिक कार्यों में शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

इसके अलावा, सार्वजनिक जगहों पर गाली-गलौज करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और बिजली कनेक्शन काटने का प्रस्ताव पास किया गया। इन प्रस्तावों का कड़ाई से पालन का निर्णय लिया गया है। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य लीला देवी, महिला मंगल दल अध्यक्ष खिला देवी, युवक मंगल दल अध्यक्ष विपिन सिंह, उप प्रधान नंदन सिंह, मोहन सिंह, खगोती देवी, अनीता देवी, दीपा देवी, जानकी देवी, देवी सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।