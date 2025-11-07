चमोली के सवाड़ में ग्रामीणों ने शराब पर प्रतिबंध लगाने का लिया निर्णय, उल्लंघन पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

संवाद सहयोगी, जागरण, देवाल: विकासखंड देवाल के सैनिक बाहुल्य सबसे बड़े गांव सवाड़ में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के साथ ही गांव में देशी-विदेशी शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।

ग्राम प्रधान आशा धपोला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति गांव में शराब क्रय-विक्रय करता पाया गया तो 10 हजार का अर्थदंड के साथ उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

ग्राम प्रधान आशा धपोला की अध्यक्षता में गांव में आयोजित बैठक में महिलाओं ने कहा कि मांगलिक कार्यक्रमों में शराब परोसने पर प्रतिबंध रहेगा और शिकायत पाए जाने पर सामाजिक बहिष्कार के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा।

बैठक में राज्य वित्त, 15वां, विधायक, सांसद निधि, मनरेगा, के कार्यों का चयन किया गया। खंड विकास अधिकारी जयदीप बैरवाण ने कहा कि सवाड गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए चयन किया है।

पंचायत एडीओ देवेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद परिहार, संदीप कुमार, पशु प्रसार अधिकारी विनोद कुनियाल, एडोओ उद्यान नितेश शर्मा, वन दरोगा विशाखा, वन आरक्षी कविता, मनीषा, एनआर एनआरएचएम के जियाउल हसन सहित सभी अधिकारियों ने विभाग से चल रही योजनाओं की जानकारी दी।