स्कूल के सामने शराब की दुकान का किया विरोध, पुलिस ने पकड़ा; ग्रामीणों ने किया विरोध
बिहार के एक गाँव में, ग्रामीणों ने स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जिससे ग्रामीणों में और भी गुस्सा बढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे क्योंकि इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। सादुल्लानगर में स्कूलों के बीच खुले अंग्रेजी शराब के ठेके को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ठेके के विरोध में आवाज उठाने पर वीडियो क्रिएटर शुभम तिवारी संघर्ष को पुलिस ने थाने ले जाकर अभद्रता की और करीब चार घंटे तक बैठाए रखा। शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया।
मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। युवक मनकापुर गोंडा के रमईपुर गांव का रहने वाला है।
शुभम तिवारी ने बताया कि स्कूलों के बीच शराब ठेका का विरोध करने पर सादुल्लानगर पुलिस ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। आरोप है कि शराब ठेके के सेल्समैन ने उन्हें पकड़कर दुकान के अंदर करीब 15 मिनट तक बंद रखा। इस दौरान उपनिरीक्षक अरुण यादव व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ठेका तीन विद्यालयों के बीच खोला गया है, जिनमें से कुछ की दूरी मात्र 50, 80 और 200 मीटर है। आबकारी निरीक्षक अलंकार सिंह ने बताया कि दुकान मानक के अनुसार व स्कूल से निर्धारित दूरी के अनुरूप है। थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शुभम के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है।
वह नियम विरुद्ध ठेका की बात कर रहा था। उपनिरीक्षक अरुण यादव ने आबकारी विभाग से शिकायत करने की बात कही। इस पर वह उग्र हो गया। इस कारण शांतिभंग में चालान किया गया है। सामाजिक चिंतक एवं शिक्षक अरविंद उपाध्याय ने कहा कि यह मामला जांच का विषय है और प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। बच्चों के स्कूलों के पास शराब की दुकान चलाना समाज के हित में नहीं है।
पहले से हो रहा था विरोध
शराब की दुकान का विरोध अप्रैल में ही शुरू हो गया था। ग्राम सभा गूमा फात्माजोत के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर जाफरपुर मार्ग पर नई अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। विवेक श्रीवास्तव, मनोज सिंह, जुनैद अहमद, प्रकाश जायसवाल, वकार हुसैन, दिलीप मौर्य आदि ने शराब की दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की है।
