    शराब तस्करी हुई तो नपेंगे जीआरपी प्रभारी, खुलेगी पुराने मामलों की फाइल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एडीजी प्रकाश डी ने जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने बिहार में शराब तस्करी होने पर जीआरपी प्रभारी पर कार्रवाई की चेतावनी दी। जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराध नियंत्रण पर ध्यान देने के निर्देश दिए। बिहार चुनाव को देखते हुए विशेष निगरानी रखने को कहा गया।

    सख्त निर्देश दिया कि अगर बिहार में शराब तस्करी हुई तो सीधे जीआरपी प्रभारी पर गाज गिरेगी।

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शुक्रवार को राजकीय रेलवे पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी प्लेटफार्म दो पर स्थित जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अगर बिहार में शराब तस्करी हुई तो सीधे जीआरपी प्रभारी पर गाज गिरेगी।

    उन्होंने यह भी कहा कि डीडीयू जंक्शन से 350 से अधिक यात्री ट्रेनें हैं। यात्रियों के सामान की सुरक्षा जंक्शन के सुरक्षा एजेंसियों के हवाले है। बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पहली जिम्मेदारी है। जहरखुरानी से सावधान रहना होगा। बिहार में 11 नंबम्बर को चुनाव होना है। ट्रेनों में नियमित तलासी ली जाए। आरपीएफ के साथ मिलकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर निरंतर निगरानी हो।

    मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों के साथ कुछ व्यवहार होना चाहिए। जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हो भी करना हो उसे करें। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें। बिहार में शराब तस्करी को रोकने के लिए जीआरपी और आरपीएफ को मिलकर काम करना होगा और अगर तस्करी होती है तो जीआरपी प्रभारी पर कार्रवाई होगी।

    उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर जोर दिया, खासकर बिहार चुनाव को देखते हुए। निरीक्षण के बाद वो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागर में डीआरएम उदय सिंह मीना व सीनियर कमांडेंट जथिन बी राज के साथ बैठक हुई। बैठक में भी कई अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि यात्री सुरक्षा प्रथम जिम्मेदारी है। इसके अलावा निरीक्षण में जीआरपी इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत भी मैजूद रहे।