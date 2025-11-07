शराब तस्करी हुई तो नपेंगे जीआरपी प्रभारी, खुलेगी पुराने मामलों की फाइल

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शुक्रवार को राजकीय रेलवे पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी प्लेटफार्म दो पर स्थित जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अगर बिहार में शराब तस्करी हुई तो सीधे जीआरपी प्रभारी पर गाज गिरेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि डीडीयू जंक्शन से 350 से अधिक यात्री ट्रेनें हैं। यात्रियों के सामान की सुरक्षा जंक्शन के सुरक्षा एजेंसियों के हवाले है। बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पहली जिम्मेदारी है। जहरखुरानी से सावधान रहना होगा। बिहार में 11 नंबम्बर को चुनाव होना है। ट्रेनों में नियमित तलासी ली जाए। आरपीएफ के साथ मिलकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर निरंतर निगरानी हो।

मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों के साथ कुछ व्यवहार होना चाहिए। जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हो भी करना हो उसे करें। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें। बिहार में शराब तस्करी को रोकने के लिए जीआरपी और आरपीएफ को मिलकर काम करना होगा और अगर तस्करी होती है तो जीआरपी प्रभारी पर कार्रवाई होगी।