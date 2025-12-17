नोएडा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सख्ती, शादियों में शराब परोसना पड़ेगा महंगा; कैसे होगी निगरानी?

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शादियों का सीज़न चल रहा है, और 2025 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इस मौके को मनाने के लिए ग्रामीण इलाकों, सेक्टरों और हाउसिंग सोसाइटियों में खास इंतज़ाम किए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोग पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, घरों में पार्टियां ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं और होटलों, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। घरों, फार्महाउस, क्लबहाउस और होटलों में होने वाली पार्टियों में शराब परोसने से पहले एक्साइज डिपार्टमेंट से टेम्पररी लाइसेंस लेना जरूरी है।

बिना इजाजत शराब परोसना महंगा पड़ सकता है। डिपार्टमेंट बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर जुर्माना लगाएगा और केस दर्ज करेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन के लिए टीमें बनाई हैं। ये टीमें चेक करेंगी कि पार्टी वाली जगहों, होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों के पास ज़रूरी लाइसेंस हैं या नहीं। वे यह भी जांच करेंगी कि शराब की दुकानें तय रेट से ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रही हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगी।

डिपार्टमेंट ने अलग-अलग सेक्टरों और सोसाइटियों के RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) और AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) के पदाधिकारियों को भी WhatsApp ग्रुप में जोड़ा है ताकि इवेंट्स के बारे में जानकारी शेयर की जा सके और लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके।