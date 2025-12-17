Language
    नोएडा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सख्ती, शादियों में शराब परोसना पड़ेगा महंगा; कैसे होगी निगरानी?

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में शादी और नए साल के जश्न के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना इजाजत शराब परोसने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पार्टियों में शराब परोसने स

    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा में शादी और नए साल के जश्न के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना इजाजत शराब परोसने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शादियों का सीज़न चल रहा है, और 2025 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इस मौके को मनाने के लिए ग्रामीण इलाकों, सेक्टरों और हाउसिंग सोसाइटियों में खास इंतज़ाम किए जा रहे हैं।

    लोग पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, घरों में पार्टियां ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं और होटलों, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। घरों, फार्महाउस, क्लबहाउस और होटलों में होने वाली पार्टियों में शराब परोसने से पहले एक्साइज डिपार्टमेंट से टेम्पररी लाइसेंस लेना जरूरी है।

    बिना इजाजत शराब परोसना महंगा पड़ सकता है। डिपार्टमेंट बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर जुर्माना लगाएगा और केस दर्ज करेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन के लिए टीमें बनाई हैं। ये टीमें चेक करेंगी कि पार्टी वाली जगहों, होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों के पास ज़रूरी लाइसेंस हैं या नहीं। वे यह भी जांच करेंगी कि शराब की दुकानें तय रेट से ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रही हैं और उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगी।

    डिपार्टमेंट ने अलग-अलग सेक्टरों और सोसाइटियों के RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) और AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) के पदाधिकारियों को भी WhatsApp ग्रुप में जोड़ा है ताकि इवेंट्स के बारे में जानकारी शेयर की जा सके और लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके।

    नए साल की पार्टियों में बिना इजाज़त शराब नहीं परोसी जा सकती। एक दिन के लिए टेम्पररी लाइसेंस लेना ज़रूरी है। बिना इजाजत शराब परोसने पर जुर्माना लगेगा और ऑर्गनाइज़र के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
    - सुबोध कुमार श्रीवास्तव, जिला एक्साइज अधिकारी