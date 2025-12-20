Chamoli: बदरीनाथ हाईवे पर पैनी के पास तेल से भरा ट्रक पलटा, सड़क व नाली में बहा 12,000 लीटर डीजल 

संवाद सहयोगी,जागरण,गोपेश्वर : जोशीमठ बदरीनाथ हाईवे पर पैनी के पास डीजल से भरा ट्रक सड़क पर पलटने के बाद डीजल हाइवे व नालियों में बहने लगा। गनीमत यह रही कि स्थानीय नागरिकों व पुलिस ने वाहनेां को रोककर फायर सर्विस से सुरक्षा कदम उठाते हुए यातयात शुुरु कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार सांय को कोतवाली ज्योतिर्मठ को सूचना प्राप्त हुई कि पैनी क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के समीप एक डीज़ल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना प्राप्त होते ही ज्योतिर्मठ पुलिस, फायर सर्विस एवं अन्य सहयोगी एजेंसियां तत्काल मौके पर पहुंचीं।जहां टैंकर में चालक सहित दो व्यक्ति सवार थे। दुर्घटना के समय टैंकर में लगभग 12,000 लीटर डीज़ल भरा हुआ था, जो दुर्घटना के पश्चात सड़क किनारे बह रहा था।

बताया कि घटनास्थल पर बंटी पुत्र अमरपाल, निवासी रामजी वाला, पोस्ट खिरनी, थाना मंडावर, जनपद बिजनौर मौजूद था व टैंकर चालक पम्मू लापता था। पुलिस द्वारा फोन पर संपर्क करने पर चालक ने बताया गया कि वह प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल चला गया है।