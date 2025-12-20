छिंदवाड़ा में सीमेंट से भरा ट्राला पलटा, 2 की मौके पर मौत, 6 से ज्यादा घायल, झिरी घाट पर दर्दनाक हादसा
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दमुआ–रामपुर मार्ग पर स्थित खतरनाक झिरी घाट के पास अल्ट्राटेक सीमेंट से भरा एक तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया। इस भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मोड़ पर बिगड़ा संतुलन, एक्सीडेंटल पॉइंट पर हादसा
जानकारी के अनुसार ट्राला दमुआ से रामपुर की ओर जा रहा था। झिरी घाट से कुछ नीचे मुरुम घाट की गोलाई पर—जिसे स्थानीय लोग एक्सीडेंटल पॉइंट के रूप में जानते हैं—तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। अचानक ब्रेक लगाने या मोड़ काटने के प्रयास में ट्राला पलट गया।
मोटरसाइकिल भी आई चपेट में
हादसे की चपेट में सड़क से गुजर रही एक होंडा साइन मोटरसाइकिल भी आ गई, जिस पर तीन लोग सवार थे। ट्राले में सवार हमाल दमुआ क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जो सीमेंट की खेप खाली कराने जा रहे थे।
दो की मौत, कई घायल
हादसे में संतोष कहार (40), पिता बातू कहार और रवि हुड़मारे (31), पिता नत्थू हुड़मारे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों में अतीक अंसारी, रितेश सीलू, जुगन दर्शमां, अशोक कहार, इंद्रलाल पंडाले, सुरेश उईके और ननका अली शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। झिरी घाट क्षेत्र में बार-बार हो रहे हादसों को लेकर एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।
