MP News: बांधवगढ़ के बफर जोन में टाइगर का हमला, गश्त पर निकला सुरक्षा श्रमिक गंभीर घायल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व से सटे इलाके में बाघ के हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मानपुर बफर क्षेत्र के ग्राम डोभा में सोमवार सुबह गश्त के दौरान एक सुरक्षा श्रमिक पर टाइगर ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

गश्त के दौरान हुआ हमला घायल श्रमिक की पहचान ग्राम डोभा निवासी 48 वर्षीय दयाराम राम पिता जगदीश बैगा के रूप में हुई है। दयाराम बीट गुरुवाही में सुरक्षा श्रमिक के तौर पर पदस्थ हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 8 बजे की है, जब वह नियमित गश्त पर निकले थे। इसी दौरान पीएफ-612 से राजस्व क्षेत्र बोदवाह के बीच अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया।