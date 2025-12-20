Language
    MP News: बांधवगढ़ के बफर जोन में टाइगर का हमला, गश्त पर निकला सुरक्षा श्रमिक गंभीर घायल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के पास बाघ ने एक सुरक्षा श्रमिक पर हमला किया। मानपुर बफर क्षेत्र के ग्राम डोभा में गश्त के दौरान ...और पढ़ें

    घायल सुरक्षा श्रमिक को एंबुलेस से अस्पताल ले जाया गया।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व से सटे इलाके में बाघ के हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मानपुर बफर क्षेत्र के ग्राम डोभा में सोमवार सुबह गश्त के दौरान एक सुरक्षा श्रमिक पर टाइगर ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    गश्त के दौरान हुआ हमला

    घायल श्रमिक की पहचान ग्राम डोभा निवासी 48 वर्षीय दयाराम राम पिता जगदीश बैगा के रूप में हुई है। दयाराम बीट गुरुवाही में सुरक्षा श्रमिक के तौर पर पदस्थ हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 8 बजे की है, जब वह नियमित गश्त पर निकले थे। इसी दौरान पीएफ-612 से राजस्व क्षेत्र बोदवाह के बीच अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया।

    सिर, आंख और हाथ में आई गंभीर चोटें

    बाघ के हमले में दयाराम बैगा को सिर, आंख और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पार्क प्रबंधन की टीम तत्काल हरकत में आई और घायल श्रमिक को इलाज के लिए मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    ग्रामीणों में दहशत का माहौल

    हालांकि घायल श्रमिक की स्थिति स्थिर है, लेकिन इस घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग और पार्क प्रबंधन की ओर से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को जंगल की ओर अकेले न जाने की सलाह दी जा रही है।