रीवा–प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा : कोहरे में ट्रक से भिड़ा ट्रेलर, केबिन में फंसा चालक, 5 घंटे बाद गैस कटर से काटकर निकाला

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा–प्रयागराज नेशनल हाईवे-30 पर गढ़ बाईपास के समीप शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के बीच सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर चालक दिनेश रावत (39) केबिन और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया।

कोहरा बना हादसे की वजह जानकारी के अनुसार, एक ट्रक शुक्रवार शाम करीब 6 बजे खराब होकर हाईवे किनारे खड़ा कर दिया गया था। रात करीब 2 बजे घने कोहरे के कारण ट्रेलर चालक को सामने खड़ा ट्रक नजर नहीं आया और वह सीधे उससे टकरा गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर खराब वाहनों को समय रहते नहीं हटाया जाता, जिससे ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं।

कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला हादसे की सूचना मिलते ही गढ़ थाना प्रभारी अनीश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एमपीआरडीसी की टीम को भी बुलाया गया। गैस कटर की मदद से ट्रेलर के केबिन को काटकर चालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 7 बजे चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल भेजा गया।