Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रीवा–प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा : कोहरे में ट्रक से भिड़ा ट्रेलर, केबिन में फंसा चालक, 5 घंटे बाद गैस कटर से काटकर निकाला

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:45 PM (IST)

    रीवा-प्रयागराज हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गया। दुर्घटना में ट्रेलर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया, जिसे लगभग 5 घंटे की मशक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे के बाद केबिन में फंसा चालक।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा–प्रयागराज नेशनल हाईवे-30 पर गढ़ बाईपास के समीप शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के बीच सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर चालक दिनेश रावत (39) केबिन और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरा बना हादसे की वजह

    जानकारी के अनुसार, एक ट्रक शुक्रवार शाम करीब 6 बजे खराब होकर हाईवे किनारे खड़ा कर दिया गया था। रात करीब 2 बजे घने कोहरे के कारण ट्रेलर चालक को सामने खड़ा ट्रक नजर नहीं आया और वह सीधे उससे टकरा गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर खराब वाहनों को समय रहते नहीं हटाया जाता, जिससे ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं।

    कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला

    हादसे की सूचना मिलते ही गढ़ थाना प्रभारी अनीश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एमपीआरडीसी की टीम को भी बुलाया गया। गैस कटर की मदद से ट्रेलर के केबिन को काटकर चालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 7 बजे चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल भेजा गया।

    यह भी पढ़ें- MP News: कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के बजाय फिल्मी गीत सिखा रहा था नशे में धुत शिक्षक, कारण बताओ नोटिस जारी

    हाईवे प्रबंधन पर उठे सवाल

    घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने हाईवे अथॉरिटी और पेट्रोलिंग टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि खराब ट्रक शाम से ही सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन न तो उसे हटाया गया और न ही कोई चेतावनी संकेत लगाए गए। समय रहते कार्रवाई होती तो यह गंभीर हादसा टल सकता था।

    फिलहाल घायल चालक का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों को सर्विस रोड से निकाला गया।