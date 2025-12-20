Language
    सिरसा: सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर; सड़क पर गिरे पेड़ से हुआ हादसा

    By Subhash Agnihotri Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    सिरसा के डिंग मंडी क्षेत्र में मोचीवाली गांव के पास सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान साहिल और ...और पढ़ें

    सिरसा: सड़क हादसे में दो युवकों की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला के डिंग मंडी क्षेत्र में गांव मोचीवाली के निकट बीती रात्रि एक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान गांव ढाणी माजरा निवासी साहिल और भिवानी जिले के गोपालवास गांव निवासी बबलू के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल युवक जसबीर सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज अग्रोहा रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

    पुलिस को दिए बयान में गांव ढाणी माजरा निवासी मांगेराम ने बताया कि शुक्रवार शाम उसका बेटा साहिल, भतीजा बबलू और पड़ोसी युवक जसबीर सिंह बाइक पर सवार होकर कुछ सामान लेने डिंग मंडी गए थे। रात्रि करीब नौ बजे तीनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे।

    इसी दौरान मोचीवाली गांव के पास स्थित हनुमान मंदिर के निकट सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था। अंधेरा अधिक होने के कारण बाइक सवारों को सड़क पर पड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया और उनकी बाइक उससे टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहन की सहायता से नागरिक अस्पताल सिरसा ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान साहिल और बबलू को मृत घोषित कर दिया, जबकि जसबीर सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा रेफर कर दिया गया।

    शनिवार सुबह डिंग थाना पुलिस ने मृतकों के स्वजन के बयान के आधार पर इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए। बताया गया है कि साहिल अपने परिवार की इकलौती संतान था, जबकि बबलू अपनी मौसी के घर आया हुआ था। हादसे के बाद दोनों परिवारों में शोक की लहर है।