चमोली में हादसा: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, छह छात्र बाल-बाल बचे

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। चमोली जिले में शुक्रवार सुबह 5:45 बजे एक स्कॉर्पियो वाहन (UK 08 AK 0468) पलट गया, जिसमें 6 छात्र सवार थे। ये छात्र देहरादून के मंडुवाला के रहने वाले हैं और ओली से वापस लौट रहे थे। हादसा अनिमठ-हेलंग के पास हुआ, जब वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। अच्छी खबर यह है कि सभी छात्र सुरक्षित हैं, हालांकि चालक सागर को हल्की चोटें आई हैं।

घटना में वाहन चालक सागर को हल्की व सामान्य चोटें आई हैं, जबकि अन्य सभी छात्र पूर्णतः सुरक्षित हैं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल, 108 एम्बुलेंस सेवा एवं आर्मी के जवान तत्काल मौके पर पहुंच गए। घायलों को आवश्यक प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है।