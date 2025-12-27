चमोली में हादसा: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, छह छात्र बाल-बाल बचे
चमोली जिले में शुक्रवार सुबह एक स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें देहरादून के देवभूमि इंस्टिट्यूट के छह बीबीए छात्र औली से लौट रहे थे। अन ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। चमोली जिले में शुक्रवार सुबह 5:45 बजे एक स्कॉर्पियो वाहन (UK 08 AK 0468) पलट गया, जिसमें 6 छात्र सवार थे। ये छात्र देहरादून के मंडुवाला के रहने वाले हैं और ओली से वापस लौट रहे थे। हादसा अनिमठ-हेलंग के पास हुआ, जब वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। अच्छी खबर यह है कि सभी छात्र सुरक्षित हैं, हालांकि चालक सागर को हल्की चोटें आई हैं।
घटना में वाहन चालक सागर को हल्की व सामान्य चोटें आई हैं, जबकि अन्य सभी छात्र पूर्णतः सुरक्षित हैं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल, 108 एम्बुलेंस सेवा एवं आर्मी के जवान तत्काल मौके पर पहुंच गए। घायलों को आवश्यक प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है।
सभी छात्रों के लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा रही है। वाहन में सवार व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है...
- सागर, पुत्र सोहन सिंह, निवासी बनबसा, जनपद चंपावत, उम्र 20 वर्ष (चालक)
- गौरव, पुत्र दीपक सिंह, निवासी टनकपुर, जनपद चंपावत, उम्र 19 वर्ष
- शशांक भट्ट, पुत्र महेश भट्ट, निवासी धारचूला, उम्र 19 वर्ष
- अभिषेक केशरवानी, पुत्र रमेश चंद्र, निवासी सूरवाल, थाना राजापुर, जिला चित्रकूट, उम्र 19 वर्ष
- शिवम, पुत्र सर्वेश चंद्र, निवासी सूरवाल, थाना राजापुर, जिला चित्रकूट, उम्र 19 वर्ष
- दक्ष, पुत्र रमेश कुमार, निवासी टनकपुर, उम्र 19 वर्ष
सभी युवक देहरादून स्थित देवभूमि इंस्टिट्यूट में बीबीए के छात्र हैं तथा औली घूमने आए थे।
