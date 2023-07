Chamoli Accident: घटनास्थल पर 18 जुलाई को एक श्रमिक की हुई थी मौत, घटना से सबक लेते तो बच जाती 16 जिंदगियां

Chamoli Accident बुधवार को चमोली के पीपलकोटी में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस जगह पर रेलिंग पर करंट लगने से चौकी इंचार्ज पीपलकोटी प्रदीप रावत तीन होमगार्ड समेत 15 लोगों की मौत हुई है उस जगह पर 18 जुलाई की शाम को एक श्रमिक पर करंट लग गया था। मृतक के स्वजन व आसपास के लोग घटना को लेकर प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे।

Chamoli Accident: घटना से सबक लेते तो बच जाती 16 जिंदगियां

जागरण टीम, देहरादून: बुधवार को चमोली के पीपलकोटी में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस जगह पर रेलिंग पर करंट लगने से चौकी इंचार्ज पीपलकोटी प्रदीप रावत, तीन होमगार्ड समेत 15 लोगों की मौत हुई है, उस जगह पर 18 जुलाई की शाम को एक श्रमिक पर करंट लग गया था। मृतक के स्वजन व आसपास के लोग घटना को लेकर प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। मंगलवार की शाम बंद कर दी गई थी लाइन वहीं, चौकी इंचार्ज प्रदीप रावत, होमगार्ड मुकुंद राम, गोपाली और सोबत मृतक का पंचनामा भरने के लिए मौके पर पहुंचे। पंचनामा की कार्रवाई चल ही रही थी कि अचानक रेलिंग पर करंट दौड़ पड़ा और रेलिंग को छूने वाले सभी लोग हादसे के शिकार हो गए। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि बीते मंगलवार शाम को लाइन को बंद कर दिया गया था, लेकिन अचानक उसमें करंट कैसे दौड़ा यह जांच का विषय है।

