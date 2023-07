Chamoli Accident: घटना पर सीएम सख्त, दिए जांच के निर्देश; DIG ने बताया कैसे हुआ हादसा

Chamoli Accident उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांचे के आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी ने साफ कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पहले हुई थी एक ही व्यक्ति की मौत, सुबह जुटी भीड़ में फैला करंट; अब तक 16 की मौत

चमोली, जागरण डिजिटल डेस्क। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई। मृतकों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि चमोली में करंट लगने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई बता दें कि इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चमोली रवाना हुए सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए चमोली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए हेलीकॉप्टर से हुए रवाना। पीपलकोटी पहुंचकर हादसे की लेंगे जानकारी। मृतकों के स्वजन से मिलेंगे। हादसे के कारणों का हुआ खुलासा चमोली में हुए इस दर्दनाक हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैल गया था। इस करंट ने पुलिसकर्मी समेत 16 लोगों को मौत की नींद सुला दी। बता दें कि इस हादसे के कारणों की भी पता चल गया है। डीआइजी एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल के अनुसार एच टी लाइन टूटने के कारण हुई दुर्घटना। डीआइजी एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि हाई एक्सटेंशन तार टूटने की वजह से ये करंट फैला। इस करंट ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में लिया। इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

