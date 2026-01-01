उत्तराखंड : चमोली में भालू ने ग्रामीण पर किया हमला, हेलीकाप्टर से घायल को भेजा गया एम्स ऋषिकेश

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: चमोली जनपद में भालुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को साल के पहले ही दिन नंदानगर विकासखंड के खुनाणा गांव में भालू ने एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकाप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया।

झाड़ियों में छिपे भालू ने किया हमला जानकारी के अनुसार खुनाणा गांव के केसर सिंह दोपहर एक बजे गांव की ओर जा रहे थे, तभी जूनियर हाई स्कूल से लगभग सौ मीटर की दूरी पर झाड़ियों में छिपे भालू ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान केसर सिंह भालू से भिड़ गए और शोर मचाने लगे, जिससे भालू वहां से भाग गया। हालांकि तब तक भालू उन्हें गंभीर रूप से घायल कर चुका था।

हेलीकाप्टर से एम्स ऋषिकेश भिजवाया सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण केसर सिंह को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नंदानगर ले गए। वहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए रेफर करने की सलाह दी। इस पर प्रशासन स्तर पर इसके लिए समन्वय किया गया। प्रशासन से मंजूरी मिलते ही घायल को हेलीकाप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा गया।