चमोली में कार और बस की हुई भिड़ंत, 50 मीटर नीचे खाई में गिरा वाहन; दुर्घटना में आठ बराती हो गए घायल
रविवार को चमोली में गैरसैंण के पास एनएच 109 पर एक बस और कार की टक्कर हो गई। दुर्घटना में कार 50 मीटर खाई में गिर गई, जिससे आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से दो को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर: रविवार दोपहर एनएच 109 पर गैरसैंण से चार किलोमीटर दूर धुनारघाट के पास बस और कार की टक्कर हो गई। इसके बाद कार खाई में गिरने से आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने सेवा 108 के जरिये घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) गैरसैंण पहुंचाया। हादसे के बाद घायल कार चालक प्रताप सिंह घबराकर मौके से चला गया। हालांकि, बाद में वह खुद की थाने पहुंचा। जिसके बाद पुलिस ने उसका अस्पताल में उपचार कराया।
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना रविवार दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर एनएच 109 पर गैरसैंण से चार किलोमीटर दूर धुनारघाट के पास हुई। एक ईको कार धुनारघाट से गैरसैंण की ओर आ रही थी, जबकि बस गैरसैंण से रामनगर की ओर जा रही थी।
धुनारघाट के पास दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई। इस टक्कर के बाद कार सड़क से करीब 50 मीटर नीचे गिर गई। हादसे में चालक समेत आठ लोग घायल हो गए।
वहीं, हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को खाई से सड़क तक लाई। इसके बाद सेवा 108 की मदद से सभी व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैण पहुंचाया गया। यहां घायल पूजा और कविता निवासी नौगांव गैरसैंण को गंभीर चोट होने के चलते हायर सेंटर रेफर किया गया।
वहीं, इस संबंध में थाना प्रभारी सुमित बंदूनी ने बताया कि कार सवार सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बताया कि यह हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी जांच कर रहे हैं और संबंधित सभी व्यक्तियों के बयान लिए जा रहे हैं।
