Uttarakhand: बदरीनाथ नगर पंचायत की अनोखी पहल, चारधाम यात्रा में 230 टन कूड़ा बेचकर कमाए आठ लाख रुपये

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर (चमोली): चमोली जिले की नगर पंचायत बदरीनाथ ने इस बार की चारधाम यात्रा में कूड़ा प्रबंधन से न सिर्फ अपनी आय में वृद्धि की अपितु धाम में स्वच्छता का माडल भी विकसित किया।

यात्राकाल के दौरान 230 टन कूड़े का निस्तारण कर आठ लाख 89 हजार से अधिक रुपये कमाए गए। यात्राकाल में बदरीनाथ धाम में प्रतिदिन दो टन जैविक-अजैविक कचरा एकत्रित होता है।

बदरीनाथ धाम की यात्रा पर देश-विदेश से लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस कारण धाम में सफाई व्यवस्था भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां सफाई व्यवस्था का जिम्मा नगर पंचायत के पास है। ऐसे में नगर पंचायत ने स्वच्छता का माडल विकसित किया।