उत्तराखंड: चमोली में आर्मी कैंप के पास कूड़े में भीषण आग, इलाके में अफरा-तफरी
चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ में सेना के कैंप के पास कूड़े के ढेर में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग विकराल हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सेना और आइटीबीपी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर(चमोली): ज्योतिर्मठ में शुक्रवार दोपहर सेना के कैंप के पास कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय कैंप में करीब 100 जवान मौजूद थे, जिस कारण सतर्कता बढ़ा दी गई।
सूचना मिलते ही सेना और आइटीबीपी की फायर सर्विस टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते आग लगातार फैलती जा रही है। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आग पर नियंत्रण पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के जनहानि की सूचना नहीं है।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
यह भी पढ़ें- उत्तरकाशी के मोरी के सट्टा गांव में अग्निकांड, एक बुजुर्ग की जिंदा जलने से हुई मौत; सात परिवार हुए बेघर
यह भी पढ़ें- उत्तरकाशी में उडखोला जंगल में भीषण आग, चारापत्ती राख होने से पशुपालकों की बढ़ी चिंता
यह भी पढ़ें- रानीखेत के पन्याली जंगल में लगी भीषण आग, लपटें स्टेट हाईवे तक पहुंचीं; वन संपदा का भारी नुकसान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।