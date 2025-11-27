Language
    सनसनीखेज हत्‍याकांड से दहला पहाड़, पत्नी की हत्या कर पत्थरों के नीचे छिपाया शव; बच्‍चों ने खोला राज

    By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:42 PM (IST)

    चमोली जिले के नारायणबगड़ में एक व्यक्ति ने घरेलू झगड़े में अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। उसने शव को बोरे में भरकर जंगल में पत्थरों के नीचे छिपा दिया और गुमशुदगी की झूठी कहानी बनाई। बच्चों की सक्रियता और पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने सच कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    चमोली की घटना, बेटा-बेटी की सक्रियता से खुला राज. Concept Photo

    संवाद सूत्र, नारायणबगड़ (चमोली)। घरेलू विवाद में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर जान ले ली। इसके बाद शव को बोरे में रखकर जंगल में पत्थरों के नीचे छिपा दिया। गांव में हल्ला कर दिया कि पत्नी को गुलदार या भालू उठा ले गया है। मामला दो दिन बाद तब खुला जब उसके बेटे और बेटी ने सक्रियता दिखाते हुए मां की खोजबीन की और पिता से सवाल-जवाब किए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    घटना चमोली के नारायणबगड़ तहसील के छैकुड़ा गांव की है। गांव के महावीर प्रसाद देवली की पत्नी दमयंती देवी (51 वर्ष) 24 नवंबर से लापता थी। दोनों गांव में अकेले रहते थे। महावीर ने ग्रामीणों को बताया था कि वह जंगल से नहीं लौटी है। उसने भालू या गुलदार के हमले के शिकार की आशंका जताई थी।

    ग्रामीणों ने पूरे क्षेत्र में दमयंती देवी की तलाश की। सफलता नहीं मिलने पर पुलिस चौकी नारायणबगड़ में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार, देहरादून में रहने वाली महावीर की बेटी ने 24 नवंबर की शाम मां को फोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दिन गांव की एक महिला को फोन कर ग्रामीणों को घर जाकर माता-पिता की सुध लेने को कहा। दयमंती का फोन घर के पास ही पड़ा था। महावीर घर पर नहीं था। इस पर बेटी ने अपने भाई विनय देवली को देहरादून से गांव भेजा। बेटे के सवाल पर पर भी महावीर भालू और गुलदार का शिकार होने की बात पर अड़ा रहा।

    बुधवार सुबह गांव पहुंची पुलिस टीम को महावीर प्रसाद की गतिविधियां संदिग्ध लगी। इस पर पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने सख्ती से पूछताछ की तो महावीर ने सच उगल दिया। उसने बताया कि 24 नवंबर को उसने बड़े पत्थर से पत्नी के चेहरे और सिर पर बार-बार प्रहार किया। मौत होने पर उसने शव को बोरे में डाला और घसीटते हुए पास के ही जंगल स्थित नाले में ले जाकर पत्थरों के नीचे नग्न अवस्था में दबा दिया।

    पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है। आरोपित के शराब के आदी की बात भी सामने आ रही है।

