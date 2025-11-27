संवाद सूत्र, नारायणबगड़ (चमोली)। घरेलू विवाद में एक ग्रामीण ने अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर जान ले ली। इसके बाद शव को बोरे में रखकर जंगल में पत्थरों के नीचे छिपा दिया। गांव में हल्ला कर दिया कि पत्नी को गुलदार या भालू उठा ले गया है। मामला दो दिन बाद तब खुला जब उसके बेटे और बेटी ने सक्रियता दिखाते हुए मां की खोजबीन की और पिता से सवाल-जवाब किए। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना चमोली के नारायणबगड़ तहसील के छैकुड़ा गांव की है। गांव के महावीर प्रसाद देवली की पत्नी दमयंती देवी (51 वर्ष) 24 नवंबर से लापता थी। दोनों गांव में अकेले रहते थे। महावीर ने ग्रामीणों को बताया था कि वह जंगल से नहीं लौटी है। उसने भालू या गुलदार के हमले के शिकार की आशंका जताई थी।

ग्रामीणों ने पूरे क्षेत्र में दमयंती देवी की तलाश की। सफलता नहीं मिलने पर पुलिस चौकी नारायणबगड़ में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार, देहरादून में रहने वाली महावीर की बेटी ने 24 नवंबर की शाम मां को फोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दिन गांव की एक महिला को फोन कर ग्रामीणों को घर जाकर माता-पिता की सुध लेने को कहा। दयमंती का फोन घर के पास ही पड़ा था। महावीर घर पर नहीं था। इस पर बेटी ने अपने भाई विनय देवली को देहरादून से गांव भेजा। बेटे के सवाल पर पर भी महावीर भालू और गुलदार का शिकार होने की बात पर अड़ा रहा।