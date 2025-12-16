Chamoli: शादी की दावत उड़ाने गांव में आया अरोपित, 25 वर्ष बाद पुलिस ने किया गिफ्तार

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर: आम नागरिकों को जंगल उगाकर लखपति बनाने का सपना दिखाकर ठगी करने वाले आरोपित को पुलिस ने 25 साल बाद ढूंढ निकाला, जब वह शादी समारोह में नाम बदल कर दावत उड़ाने आया था। आरोपित पर पांच हजार का इनाम भी है।

मामला वर्ष 2001 का है, वादी शिव प्रसाद निवासी कालीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग ने थाना गोपेश्वर में धोखाधड़ी की तहरीर दी थी। जिसमें बताया गया था कि आरोपित रविन्द्र मोहन पुत्र शेर सिंह राणा व उसके भाई राकेश मोहन, दोनों निवासी ग्राम जामू, थाना गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग ने वर्ष 1993 में “हिमगिरी प्लांटेशन” नामक कंपनी की स्थापना की थी।

दोनों अभियुक्तों द्वारा लोगों को यह लालच दिया गया कि कंपनी में निवेश करने पर कम समय में पैसा दोगुना किया जाएगा तथा आकर्षक ब्याज भी दिया जाएगा। वर्ष 2001 में दोनों भाई जनता के लाखों रुपये लेकर रातों-रात फरार हो गए।

धोखाधड़ी के संबंध में थाना गोपेश्वर में मामला दर्ज कर दोनों दोनों आरोपितों की ढूंढने के प्रयास किए परंतु दोनों फरार थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली द्वारा उनके विरुद्ध स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर से फरार चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी को अभियान चलाया तो आरोपितों को कोई भी ठोस पहचान नहीं हुई। वहीं आरोपितों की पुलिस के पास फोटो भी काफी पुरानी थी। अरोपितों की गिरफ्तारी हेतु उपनिरीक्षक सतेन्द्र बुटोला के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा नवीन तकनीकों, तकनीकी विश्लेषण, विभिन्न प्रपत्रों, देशव्यापी रिकॉर्ड्स एवं नाटग्रेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरोपितों की व्यापक स्तर पर ढूंढखोज की गई। इस दौरान अभियुक्त से संबंधित दिल्ली का पता प्रकाश में आया, जिसकी तस्दीक हेतु दिल्ली एवं नोएडा में पुलिस टीम भेजी गई।