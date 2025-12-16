Language
    दिल्ली पुलिस की इंटर-स्टेट कार्रवाई, हरियाणा में दबिश देकर घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार

    By Dharmendra Yadav Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:01 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक अंतर-राज्यीय कार्रवाई में हरियाणा में दबिश देकर एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफल ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के खरखौदा में छापेमारी कर घोषित अपराधी की गिरफ्तार किया है। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि रोहिणी कोर्ट ने बीते 16 सितंबर को आरोपित को दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत भगौड़ा घोषित किया गया था।

    यह मामला रोहिणी जिले के बवाना थाने में दर्ज है। रानीबाग थाना पुलिस ने तकनीकी मदद और खुफिया जानकारी के आधार पर इसके खरखौदा में दबिश दी और इसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपित की पहचान सोनीपत निवासी 29 वर्षीय अजय के रूप में हुई। जो कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए फरार चल रहा था फिलहाल पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।