साइबर अपराधियों को फिशिंग मैसेज सर्विस देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, CBI की दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ में छापेमारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कथित रूप से साइबर अपराधियों को फिशिंग मैसेज सर्विस मुहैया कराता था। इससे फर्जी लोन और निवेश का प्रलोभन देकर भोले-भाले लोगों को फंसाया जा रहा था। जांच एजेंसी ने इस मामले में तीन ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है।

उसने दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ में छापे मारे और फिशिंग मैसेज भेजने में एक सक्रिय सिस्टम का पर्दाफाश किया। इस दौरान बेहिसाब नकदी, क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल साक्ष्य मिले। अधिकारियों ने क्या जानकारी दी? अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक जांच में केंद्रीय एजेंसी ने 21 हजार सिम कार्डों की पहचान की, जो नियमों का उल्लंघन कर धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे। कुछ टेलीकॉम कंपनियों के चैनल पार्टनर और उनके कर्मचारियों की भूमिका का भी पता चला है, जिन्होंने इस धोखाधड़ी के लिए अवैध तरीके से सिम कार्डों की व्यवस्था की थी।

सीबीआई के बयान के अनुसार, बड़े पैमाने पर संदेश भेजने के लिए इन सिम कार्डों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये नियंत्रित किया जाता था। सीबीआई ने संचार साथी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए निजी फर्म भगवान महावीर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह कंपनी अवैध तरीके से इस सिस्टम का संचालन करती थी। इसके जरिये साइबर अपराधी देशभर में लोगों को फर्जी संदेश भेजते थे।